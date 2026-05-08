Oposição reclama de ausência da base governista em discussões na Câmara; veja destaques da política

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Vereadores marcam presença no início da sessão, mas muitos de Rafael da Silva Carvalho / Divulgação

A oposição do governo Adiló na Câmara tem reclamado das constantes ausências de vereadores da base aliada no final das sessões. É comum o grande expediente contar com pouquíssimos vereadores, beirando o quórum mínimo para garantir o trabalho.

A primeira manifestação mais enfática ocorreu na semana passada, quando o vereador Cláudio Libardi (PCdoB) chegou a gravar um vídeo mostrando o plenário com poucos parlamentares. Na ocasião, a oposição dominava o espaço com críticas à administração e praticamente não havia governistas para fazer contraponto.

A gravação do vídeo incomodou o líder de governo, Calebe Garbin (PP), que fez cobranças em pronunciamento na tribuna. Diante da manifestação, Libardi se desculpou com os colegas, mas reiterou a necessidade se manter o quórum da sessão.

Nesta quinta-feira (7), novas cobranças ocorreram tanto à esquerda, quanto à direita. O vereadores governistas afirmam que se ausentam por conta de compromissos agendados e que o regimento exige a votação de ao menos um projeto para confirmar a presença na sessão.

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Mobilização na Serra

O deputado federal e pré-candidato ao Piratini, Luciano Zucco (PL) e a deputada Silvana Covatti (Progressistas), pré-candidata a vice na chapa, estarão em Caxias nesta sexta-feira (8) com o projeto Força Gaúcha. Será às 14h, na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC).

O movimento integra a estratégia da pré-campanha para percorrer o Estado, coletando demandas regionais para a elaboração do plano de governo.

Os debates abordam temas como infraestrutura, desenvolvimento econômico e segurança pública, com ênfase no setor produtivo da Serra Gaúcha. Esta é a terceira etapa da iniciativa, que já percorreu Porto Alegre e Uruguaiana.

Venda de estacionamento

Vereadores de Caxias pretendem se reunir com o diretor do Ipam, Gustavo Machado, para obter mais detalhes do projeto apresentado pelo Executivo para vender o terreno de um dos estacionamentos da prefeitura ao instituto.

O objetivo é implantar no espaço uma nova sede do Ipam, incluindo a farmácia, além de um estacionamento com três pavimentos.