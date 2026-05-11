O que líderes da Serra pediram ao pré-candidato ao Piratini Luciano Zucco (PL); veja destaques da política

Mateus Raugust / Divulgação

A infraestrutura e a competitividade da Serra foram os principais assuntos mencionados por líderes setoriais que se reuniram com o pré-candidato ao governo do Estado Luciano Zucco na última sexta-feira (8).

No Força Gaúcha, ação da pré-campanha realizada na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias para elaboração do plano de governo, o aeroporto de Vila Oliva, o porto de Arroio do Sal, a melhoria da Rota do Sol e a retomada das ferrovias foram os principais pontos citados.

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Além da logística, a pauta regional incluiu gargalos na saúde, com pressão por financiamento do SUS e redução de filas, demandas do setor vitivinícola por crédito e proteção comercial, e reforço nas forças de segurança. Entidades também apontaram entraves como burocracia, carga tributária e falta de mão de obra qualificada.

Além da presença na CIC, Zucco esteve pela manhã na cooperativa de reciclagem Paz e Bem, na Zona Norte. Ele estava acompanhado do deputado federal Carlos Gomes (Republicanos).

Vereador é notificado

O vereador de Farroupilha Maurício Bellaver (atualmente sem partido) foi notificado pela comissão processante a respeito do processo de cassação de mandato. O colegiado foi instalado após a prisão de Bellaver por descumprimento de medidas protetivas.

O documento com a notificação tem data da última quinta-feira (7), mas a publicação ocorreu apenas nesta segunda-feira (11). Com a notificação, o parlamentar tem 10 dias para apresentar defesa prévia por escrito e indicar provas e testemunhas. Depois, o relator, vereador Juliano Baumgarten (PSB), tem cinco dias para apresentar um parecer inicial.

Bellaver segue afastado em função de atestado psiquiátrico.

PL de Farroupilha se manifesta

O PL de Farroupilha, presidido pelo ex-prefeito e pré-candidato à Assembleia Fabiano Feltrin, se pronunciou a respeito da saída de Thiago Galvan da Secretaria Municipal de Gestão e Governo, na última sexta-feira (8).

Em nota, a executiva municipal manifesta "respeito, reconhecimento e gratidão" a Galvan pelo período à frente da pasta. O texto também reafirma o que o próprio ex-secretário havia dito em nota no fim da semana, de que a saída ocorreu por questões profissionais, políticas e jurídicas, para retomar a atuação como advogado e se dedicar à pré-campanha de Feltrin.

A saída de Galvan ocorreu na semana em que veio a público o ofício do Presídio Regional de Caxias do Sul (Pics) confirmando que o ex-secretário esteve na unidade para visitar Bellaver. Embora o PL classifique como "especulações" as notícias relacionando os dois fatos, a própria manifestação do partido demonstra que a situação gera incômodo. Do contrário, não haveria razão para divulgação de nota comentando uma exoneração de secretário a pedido próprio.

Recursos em risco

A prefeitura de Caxias precisa cadastrar, junto ao governo federal, um novo projeto para utilização de R$ 1,2 milhão destinado em 2024 para a compra e instalação de um Papi (Precision Approach Path Indicator) no aeroporto. O equipamento é um conjunto de luzes que indicam aos pilotos a trajetória correta de descida durante pousos visuais.

O montante foi encaminhado pelo deputado federal Marcel Van Hattem (Novo) com participação de Maurício Marcon (PL). Devido aos trâmites necessários, o município acabou utilizando recursos recebidos do Estado para a compra do Papi, que foi homologado pela Aeronáutica em junho do ano passado.

Na última semana, a vereadora Sandra Bonetto, colega de partido de Van Hattem, disse que o município tem até 17 de junho para apresentar o novo projeto de uso da emenda parlamentar, sob pena de perder os recursos.