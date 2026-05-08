Melhor colocada em licitação para realizar maior obra de drenagem da história de Caxias é desclassificada

Túnel será construído sem necessidade de abertura da via. Ederson de Oliveira / Divulgação

A empresa Toniollo, Busnello SA, melhor colocada no ranking na licitação para a construção do túnel de drenagem da Rua Matteo Gianella, foi desclassificada do certame. A decisão foi tomada na manhã desta sexta-feira (8) após análise da documentação complementar encaminhada pela construtora.

A justificativa da equipe técnica da Secretaria do Planejamento e Parcerias Estratégicas concluiu que a empresa não atendeu aos índices econômicos exigidos no edital. A classificação inicial das empresas levou em conta a capacidade técnica e o preço ofertado para a execução da obra.

Com a desclassificação, o município acionou a segunda colocada no certame. É o Consórcio FBS/DP - Arroio Aliança, formado pelas empresas FBS Construção Civil e Pavimentação SA e DP Barros Pavimentação e Construção Ltda, ambas de São Paulo. A proposta do grupo é de R$ 50 milhões. Se a documentação atender às exigências, o resultado é homologado e se encaminha a assinatura do contrato.