Melhor colocada em licitação para realizar maior obra de drenagem da história de Caxias é desclassificada

A empresa Toniollo, Busnello SA, melhor colocada no ranking na licitação para a construção do túnel de drenagem da Rua Matteo Gianella, foi desclassificada do certame. A decisão foi tomada na manhã desta sexta-feira (8) após análise da documentação complementar encaminhada pela construtora.
A justificativa da equipe técnica da Secretaria do Planejamento e Parcerias Estratégicas concluiu que a empresa não atendeu aos índices econômicos exigidos no edital. A classificação inicial das empresas levou em conta a capacidade técnica e o preço ofertado para a execução da obra.
Com a desclassificação, o município acionou a segunda colocada no certame. É o Consórcio FBS/DP - Arroio Aliança, formado pelas empresas FBS Construção Civil e Pavimentação SA e DP Barros Pavimentação e Construção Ltda, ambas de São Paulo. A proposta do grupo é de R$ 50 milhões. Se a documentação atender às exigências, o resultado é homologado e se encaminha a assinatura do contrato.
A construção do túnel é uma obra complexa. Com 449,24 metros de extensão, quatro metros de largura e 2,5 metros de altura, a passagem precisará ser escavada inteiramente de forma subterrânea, como uma linha de metrô, sem abertura da via. Em alguns pontos, ele ficará a 19 metros de profundidade, entre as ruas João Dalfovo e Professora Maria Bohrer. A rede vai ter, no total, 1,7 quilômetro de extensão.