Justiça reverte desclassificação e contratação da maior obra de drenagem da história de Caxias tem vencedor

Túnel será construído sem necessidade de abertura da via. Ederson de Oliveira / Divulgação

O que caminhava para ser mais uma dentre tantas licitações fracassadas em Caxias agora tem empresa vencedora graças a uma decisão judicial. E não é uma contratação corriqueira. Trata-se da construção do túnel de drenagem da Rua Matteo Gianella, a maior obra de drenagem da história da cidade, aguardada há décadas.

A responsável será a Toniolo, Busnello SA, que já teve o resultado homologado, ou seja, sem possibilidade de recursos no certame. A empresa havia sido a melhor classificada dentro dos requisitos de capacidade técnica e proposta financeira. No entanto, acabou desclassificada na fase seguinte por não atingir requisitos financeiros exigidos no edital.

O município chegou a chamar a segundo colocado, que não conseguiu enviar toda a documentação necessária. Enquanto isso, a Toniolo, Busnello ingressou, dentro do processo de recuperação judicial da empresa, com um pedido para que pudesse permanecer no certame.

Balanço desconsiderado

No último dia 20, o juiz Gilberto Schafer, da Vara Regional Empresarial de Porto Alegre, acatou a solicitação sob o argumento de que o balanço desfavorável da empresa envolve dívidas tributárias federais cuja renegociação enfrenta entraves burocráticos.

O entendimento, é de que obstáculos externos não podem impedir a construtora de formalizar contratos que possibilitem a própria recuperação. A decisão ocorreu em caráter preliminar.

A Toniolo, Busnello chegou a ingressar também com recurso administrativo questionando erros no cálculo dos índices financeiros. O documento, porém, não chegou a ser analisado em função da decisão judicial.