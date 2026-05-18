Justiça determina remoção de vídeo falso que ironizava prefeito Adiló

Por determinação da Justiça, páginas de redes sociais precisaram remover um vídeo criado por inteligência artificial e que mostra o prefeito Adiló Didomenico dançando em um ambiente que simula o gabinete onde despacha, no Centro Administrativo.

A decisão foi expedida no dia 8 de maio pela juíza Christiane Tagliani Marques, da 1ª Vara Cível de Caxias, e determinava R$ 2 mil de multa ao dia em caso de descumprimento. A remoção ocorreu na semana passada.

A argumentação do município é de que o vídeo, publicado originalmente em 6 de janeiro, utiliza indevidamente a imagem de Adiló em conteúdo "considerado degradante e ridicularizante". Além disso, aponta a existência do brasão oficial do município nas imagens. A ação pede ainda que os autores sejam condenados a pagar R$ 15 mil de indenização ao prefeito.

Na decisão, a magistrada afirma que embora haja garantia da liberdade de expressão e direito à crítica, esses direitos "encontram limite intransponível na vedação à ofensa deliberada, à desinformação e à fabricação de fatos com o intuito de denegrir".

A remoção do vídeo foi determinada em caráter liminar e a ação segue em tramitação.

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Autoridade prejudicada

A avaliação interna da administração municipal é de que vídeos como o removido e outras publicações que ridicularizam o prefeito prejudicam não apenas Adiló como pessoa física, mas também como a maior autoridade do município — em última instância, atingindo também a administração e a cidade como um todo.

E as ações judiciais não são apenas contra perfis de redes sociais. Adiló está processando o vereador Hiago Morandi (Novo), conhecido pelo vídeos irônicos e discursos ferrenhos contra o chefe do Executivo.