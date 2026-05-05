Ipam projeta construção de nova sede ao lado da prefeitura de Caxias

O Ipam de Caxias tem planos para construir uma nova sede tanto para o instituto quanto para a farmácia, que atualmente funcionam no prédio da Rua Pinheiro Machado, no cruzamento com a Rua Marechal Floriano. O novo endereço ficará no terreno que atualmente abriga o estacionamento inferior da prefeitura de Caxias, entre o Centro Administrativo e o Parque dos Macaquinhos.
A área de 4 mil m² pertence atualmente ao município e, para viabilizar o investimento, o Executivo encaminhou à Câmara, nesta segunda-feira (4), projeto de lei autorizando a venda ao Ipam. O valor para a transferência do terreno é estimado em R$ 19,2 milhões.
O instituto justifica que a nova sede é necessária porque o atual prédio apresenta problemas estruturais, como a impossibilidade de acessibilidade universal para pessoas com deficiência, e dificuldades logísticas, como ausência de estacionamento. Com o novo prédio, que ficará próximo a setores que reúnem servidores municipais, se projeta ainda a construção de três pavimentos subterrâneos de estacionamentos, que podem ser utilizados para geração de receita.
O projeto da nova estrutura ainda está em fase de elaboração pela Secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seplan) e não há previsão de construção ou de custo da obra.
O presidente do Ipam, Gustavo Machado, afirma, no entanto, que o prédio será dimensionado à capacidade financeira do instituto e que não serão utilizados recursos para o pagamento das aposentadorias para a obra e sim os valores arrecadados via taxa de administração. O imóvel atual também deve ser vendido para ajudar a custear a nova sede.