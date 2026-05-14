Governo federal libera R$ 40 milhões para construção da BR-285, nos Campos de Cima da Serra

Luan Antonelli Bristot / Divulgação

O governo federal liberou R$ 40 milhões para a construção do trecho final da BR-285, em São José dos Ausentes. A destinação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última sexta-feira (8). O montante é um complemento orçamentário para a pavimentação de oito quilômetros e construção de uma ponte sobre o Rio das Antas, que estão em andamento. Também serão implantados novos acessos em entroncamentos.

A construção da última etapa da BR-285 no Estado começou em agosto de 2022, depois de 12 anos após a inauguração da fase anterior. No ano passado, o baixo ritmo das obras preocupava a comunidade, que temia paralisação em função da necessidade de complementação orçamentária.

Outro fator de preocupação era a ausência da rodovia entre os projetos contemplados com emendas parlamentares da bancada gaúcha no Congresso. Em janeiro deste ano, o então ministro dos Transportes, Renan Filho, visitou as obras e garantiu a entrega ainda para este ano.