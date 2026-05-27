Financiamento de US$ 50 milhões para infraestrutura digital de Caxias ainda depende da Casa Civil e do Senado

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Depende de aval da Casa Civil e do Senado a liberação de um financiamento de US$ 50 milhões pleiteado por Caxias junto à Corporação Andina de Fomento (CAF). O montante deve ser utilizado na implantação do Prodigital, programa de transformação digital desenvolvido após o município ser selecionado em um programa da instituição financeira internacional.

O cronograma foi apresentado pelo deputado federal e líder do governo na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta (PT), em reunião com o vereador Aldonei Machado (PSDB) na última semana. O chefe do escritório de Caxias em Brasília também esteve presente.

Embora seja voltado à infraestrutura digital, conversas entre o município e a CAF já abriram caminho para aplicações um pouco mais amplas dos recursos, como pavimentações. O entendimento é de que os serviços digitais também dependem da infraestrutura de modo geral.

O detalhamento dos projetos, porém, devem ficar para depois da aprovação, já que o valor final depende, inclusive, da cotação do dólar no momento da liberação. A aprovação federal é necessária por se tratar de um financiamento internacional. E será preciso correr: para não ser impactado pelo calendário eleitoral, o processo precisa estar concluído até 4 de julho.

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Adiado concurso de arquitetura da Av. Júlio

A prefeitura de Caxias e o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) lançariam nesta quarta-feira (27) o concurso nacional de arquitetura para a revitalização da Avenida Júlio de Castilhos. Lançariam, porque a Secretaria de Trânsito pediu adiamento de 30 dias em função do secretário Elói Frizzo ter assumido o cargo recentemente e identificar a necessidade de revisar a proposta.

Embora sejam muitas vezes tratados como novidade, os trâmites para a realização do concurso não são recentes. Começaram em julho do ano passado, com a contratação do IAB para conduzir a competição.

O lançamento do concurso é a abertura do prazo para que arquitetos ou escritórios interessados desenvolvam as propostas para a revitalização da Júlio entre as ruas Feijó Júnior e Alfredo Chaves. Uma vez escolhido o projeto, é preciso contratar a obra.

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Pré-candidaturas do MDB

Um dia depois de palestrar na RA CIC (o evento será na sexta-feira, dia 29, ao meio-dia), o pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, vai participar do lançamento da chapa MDB-PSD para as eleições majoritárias do Estado.

A aliança tem Gabriel Souza (MDB) e Ernani Polo (PSD) na disputa a governador e vice, além de Germano Rigotto (MDB) e Frederico Antunes (PSD) em busca de vagas no Senado.

O ato será na Fly 51, em Porto Alegre, às 9h30min.

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Enquanto isso...

Dallé e Bruna foram anunciados como pré-candidatos. diretório do MDB de Bento Gonçalves / Divulgação

Em meio às articulações políticas, o MDB de Bento Gonçalves anunciou a pré-candidatura de Adenir Dallé a deputado federal e de Bruna Marin a deputada estadual. A oficialização ocorreu em jantar na noite de segunda-feira (25).

Dallé foi prefeito de Monte Belo do Sul por quatro mandatos, entre outras atuações políticas. Já Bruna ficou na primeira suplência para vereadora de Bento.

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Em casa no Recife

Petrini participou de agenda da prefeitura do Recife. Karohelen Dias / Divulgação

Com agenda oficialmente voltada para conhecer a estrutura da TV Câmara de Recife e a TV Conecta, canal de streaming do Executivo do município, o presidente da Câmara de Caxias, Wagner Petrini (PSB), também aproveitou para acompanhar agendas políticas na capital pernambucana, na última semana.

Petrini estava em casa, já que tanto Executivo quanto Legislativo são comandados pelo PSB e o prefeito da cidade, João Campos, é o presidente nacional do partido. Além de reuniões com o mandatário municipal e com o presidente da Câmara, Romerinho Jatobá, o caxiense também se encontrou o deputado federal e irmão de João, Pedro Campos, e participou de entrega de casas na zona norte do Recife.