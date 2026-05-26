Entre a fé e a política: Caravaggio vira ponto de encontro de lideranças no Estado

O vice-governador Gabriel Souza (C) chegou a Caravaggio acompanhado de Carlos Búrigo (E) e de Jonas Tomazini (D). Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, é um dos símbolos mais poderosos da fé, reunindo católicos de todas as querências — e de partidos também.

Nas imagens dessa nota da coluna, do fotógrafo Neimar De Cesero, estão personagens do cenário político não apenas da Serra, mas também de lideranças estaduais.

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Como é o caso do vice-governador Gabriel Souza (MDB) — aliás, pré-candidato ao governo do Estado — que chegou ao Santuário nesta terça-feira (26), acompanhado do deputado estadual Carlos Búrigo e, do prefeito de Farroupilha Jonas Tomazini, ambos também emedebistas.

O ex-governador José Ivo Sartori colocou seu carisma à prova no Santuário, nesta terça-feira (26). Neimar De Cesero / Agencia RBS

O ex-prefeito e ex-governador, José Ivo Sartori (MDB), também encarou o dia cinzento, de chuva fina, para aumentar o coro de emedebistas no Santuário. Afastado do cotidiano do Executivo, Sartori exibia um semblante sereno e suave, sobretudo se comparado ao visível olhar de apreensão do prefeito Adiló Didomenico (PSD). Apreensão, no caso, pela atual situação financeira do município, que culminou há poucos dias com um decreto de cortes de despesas.

Durante a missa, momento de fé e resignação do prefeito Adiló Didomenico Neimar De Cesero / Agencia RBS

Que Nossa Senhora de Caravaggio ilumine os caminhos dos políticos de todos os partidos, mas, principalmente, daqueles que colocam o povo à frente de seus objetivos particulares.