Empresa gaúcha é melhor classificada para maior obra de drenagem da história de Caxias

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Túnel será construído sem necessidade de abertura da via. Ederson de Oliveira / Divulgação

A gaúcha Toniolo, Busnello SA é a empresa melhor classificada na licitação para a construção do túnel de drenagem da Rua Matteo Gianella, em Caxias. O ranking das concorrentes foi publicado na manhã desta segunda-feira (4).

O certame leva em consideração a capacidade técnica e o preço ofertado pelas concorrentes. Cada item tem peso de 50% na formulação da pontuação que foi utilizada na classificação. Das cinco empresas que apresentaram propostas no fim de março, três seguiam no certame com a avaliação da documentação por parte da equipe técnica da Secretaria do Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seplan).

A Toniolo, Busnello SA ficou com 98,64 pontos, seguida pelo Consórcio FBS/DP - Arroio Aliança, formado pelas empresas FBS Construção Civil e Pavimentação SA e DP Barros Pavimentação e Construção Ltda, ambas de São Paulo, que obteve 92,25. O Consórcio União Caxias, formado pelas empresas Sanax Engenharia e Coastal Construções, de Minas Gerais, não obteve pontuação porque não atendeu a todos os requisitos.

O resultado ainda não significa a vitória da empresa gaúcha no certame. Agora, a Toniolo, Busnello SA precisa encaminhar documentos complementares comprovando as condições de executar a obra. Se o material atender às exigências, o resultado é homologado e se encaminha a assinatura do contrato. Caso contrário, se chama a segunda colocada. Nesse período, também há prazo para recursos das demais concorrentes. A expectativa do secretário Marcus Vinicius Caberlon é de que o resultado final saia em cerca de 15 dias.

A construção do túnel é uma obra complexa. Com 449,24 metros de extensão, quatro metros de largura e 2,5 metros de altura, a passagem precisará ser escavada inteiramente de forma subterrânea, como uma linha de metrô, sem abertura da via. Em alguns pontos, ele ficará a 19 metros de profundidade, entre as ruas João Dalfovo e Professora Maria Bohrer.