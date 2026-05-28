Deputado Maurício Marcon é um dos únicos em toda a Câmara a votar contra fim da escala 6x1; veja destaques da política

Ler resumo

Maurício Marcon (PL) manteve posicionamento em relação ao projeto. Vinicius Loures / Câmara dos Deputados / Divulgação

O deputado federal caxiense Maurício Marcon (PL) foi um dos únicos em toda a Câmara a votar contra o fim da escala 6x1, na noite desta quarta-feira (27). Foram 22 contrários no primeiro turno e 19 no segundo turno.

O posicionamento não surpreende, já que é condizente com as manifestações que o parlamentar vinha fazendo desde que o assunto começou a ser debatido no Congresso. Ao contrário de dezenas de outros parlamentares, inclusive do PL, que acabaram mudando de voto.

Marcon chegou a protocolar um projeto para criar um salário mínimo de R$ 100 mil, como uma espécie de protesto e, na última segunda-feira (25), pediu vistas do projeto na comissão que analisava o tema, o que acabou adiando a análise.

— Eu defendi que as pessoas tenham a liberdade de fazer os seus horários dentro da jornada pré-estabelecida, que seja de 40, 42 ou 44 horas, não que o Estado diga que ela tem que trabalhar de segunda a sexta oito horas por dia — afirmou.

A também deputada caxiense Denise Pessôa (PT) votou favorável ao fim da escala 6x1, também de acordo com o que vinha defendendo durante as discussões prévias.

Aprovado novo Refis

A Câmara de Caxias aprovou nesta quinta-feira (28) o projeto que cria o Refis 2026, programa de recuperação fiscal voltado a contribuintes com débitos inscritos em dívida ativa, que atualmente está estimada em R$ 983 milhões. A proposta, de autoria do Executivo, segue para sanção do prefeito Adiló Didomenico.

O prazo de adesão vai até 30 de novembro e prevê condições diferenciadas de pagamento, com descontos em juros e multas, além de parcelamentos. A prefeitura estima renúncia de R$ 20 milhões em 2026, já prevista no orçamento, para viabilizar as condições do programa.