Definido novo secretário de Gestão e Governo de Farroupilha

Nomeação de Peccin (D) ocorreu nesta quinta-feira (21). Janrie Guilden / Divulgação

Flori César Peccin é o novo secretário de Gestão e Governo de Farroupilha. A nomeação foi publicada na tarde desta quinta-feira (21) e a posse ocorre oficialmente na próxima quarta-feira (27).

Peccin atuou por três décadas como diretor financeiro das Lojas Colombo e também tem participação em entidades locais, como a Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha (Cics) e a APAE.

Ele terá como desafio a modernização da administração, o que envolve gestão de pessoas, processos institucionais e uso dos recursos públicos.

Peccin assume o cargo no lugar de Thiago Galvan (PL), que deixou o governo no dia 11 de maio. No pedido de desligamento, ele alegou a necessidade de se dedicar ao partido no período eleitoral deste ano, auxiliando na candidatura a deputado estadual do ex-prefeito Fabiano Feltrin (PL), além de retomar a atividade na advocacia.

A saída, porém, ocorreu no momento em que veio a público a informação de que Galvan visitou o vereador Maurício Bellaver (PL) na Penitenciária Regional de Caxias do Sul (Pics). Bellaver havia sido preso por descumprimento de medida protetiva contra a ex-esposa e a visita foi alvo de questionamento da oposição. Galvan negou que os fatos estivessem relacionados.