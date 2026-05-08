Decreto de contenção de gastos em Caxias do Sul pode terminar antes do previsto

O decreto deve durar 90 dias, com possibilidade de prorrogação. Porthus Junior / Agencia RBS

A jornalista Renata Oliveira Silva colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.

O decreto de contenção de gastos da prefeitura de Caxias do Sul não deve durar até o fim do ano. A afirmação veio da secretária da Cultura, Tatiane Frizzo, e foi confirmada pela assessoria de comunicação.

Segundo Tatiane, em entrevista ao colunista Marcelo Mugnol, o secretário de Gestão e Finanças, Micael Meurer, disse à ela que "acredita que a duração do decreto será de 90 a 120 dias". Após isso, a situação vai ser reavaliada, para determinar a manutenção ou suspensão. Entretanto, no dia da divulgação das contenções, a informação para imprensa era que o decreto teria duração até o final do ano.

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