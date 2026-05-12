Correios vão fechar agências em três bairros de Caxias do Sul

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Correios apresentaram rombo bilionários nos últimos anos. Lauro Alves / Agencia RBS

Vereadores de Caxias aprovaram nesta terça-feira (12) um pedido de informação à Superintendência Estadual dos Correios e à gerência da empresa na Serra a respeito do fechamento das agências nos bairros Forqueta, Galópolis e Ana Rech. Cartazes foram fixados nas agências informando o encerramento das atividades no fim do mês.

O requerimento foi apresentado pelos vereadores João Uez (Republicanos), Sandro Fantinel (Republicanos) e Sandra Bonetto (Novo). A Câmara tem uma frente parlamentar em defesa dos Correios, mas os integrantes não assinaram o documento sob a alegação de que não foram convidados.

Todos os vereadores foram favoráveis ao pedido e apontaram a necessidade do serviço da estatal para localidades do interior. Sem as lojas, a comunidade precisa se deslocar para agências centrais para obter atendimento.

Em âmbito nacional, os Correios têm adotado medidas para reduzir custos diante do déficit bilionário da empresa, que se agravou nos últimos anos. Empresas privadas de logística e grandes plataformas de e-commerce têm firmado parceria com estabelecimentos comerciais para o processamento de encomendas, modelo também adotado em vários países. Seria uma possibilidade de reduzir os custos sem deixar a comunidade desassistida.

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Pedido rejeitado

Na mesma sessão, foi rejeitado um pedido de informações a respeito do táxi-lotação, proposto pela vereadora Rose Frigeri (PT). O placar foi de 12 votos a sete, com votos da base governista pelo arquivamento.

Um pedido de informações semelhante, de autoria do vereador Capitão Ramon (PL), já havia sido aprovado no dia 23 de abril. Essa foi a justificativa do líder do governo, Calebe Garbin (PP), para a base votar contra o requerimento.

Além disso, segundo ele, o pedido perdeu o objeto, uma vez que o secretário Elói Frizzo garantiu a manutenção do serviço durante pronunciamento em audiência pública na última semana. Ou seja, se o táxi-lotação não será extinto, não há motivo para questionar dados sobre o fim do serviço.

A rejeição revoltou a bancada do PT, em especial a vereadora Rose, que afirma ter protocolado o pedido no mesmo dia do colega Capitão Ramon. Ela se disse indignada e, ainda no plenário, reagiu, fora dos microfones:

— Além de não atender, agora (o Executivo) manda a base rejeitar pedido de informação.

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Descerramento ocorreu na tarde desta segunda-feira (11). Marcelo Passarella / Divulgação

A Câmara de Caxias promoveu, na tarde de segunda-feira (11), Dia da Mulher Caxiense, o descerramento da foto da vereadora Sandra Bonetto (Novo), em ato no Espaço Cultural Mário Crosa. A cerimônia, tradicional para parlamentares em primeiro mandato, reuniu líderes políticos, familiares e apoiadores. As imagens integram o acervo histórico exposto na entrada da Sala da Presidência.

Eleita em 2024 com 1.814 votos, Sandra destacou a homenagem como símbolo da presença feminina na política local e resgatou o legado de Rachel Grazziotin, primeira mulher a presidir o Legislativo da cidade e responsável pela criação do Dia da Mulher Caxiense.