Como Caxias está contratando obras de R$ 40 milhões se novas licitações estão suspensas?

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Novas licitações estão suspensas por 90 dias, mas Canaliza Caxias não se enquadra na regra. Porthus Junior / Agencia RBS

No fim da semana, a prefeitura de Caxias lançou a licitação para contratar o primeiro lote do Canaliza Caxias, o pacote de obras que promete solucionar 90% dos pontos de alagamento da cidade.

A publicação ocorreu na mesma semana em que o município publicou um decreto determinando, entre outras medidas, a suspensão de licitações para conter gastos. Como, então, a prefeitura abriu contratação de obras de R$ 40 milhões?

A explicação do secretário de Gestão e Finanças, Micael Meurer, é que o custeio do Canaliza Caxias é realizado com recursos do Samae transferidos ao município. A lei que autoriza a transferência de R$ 100 milhões foi sancionada em outubro passado.

O montante necessário para o primeiro lote, segundo o secretário, já está no caixa do município, como programado. Por conta disso, não há impacto nas contas da prefeitura.

Falando em contenção de gastos...

Em meio ao prejuízo de R$ 10,7 milhões em 2025, a Codeca apresentou as ações para contenção de gastos que tem adotado nos últimos meses. Conforme o diretor-presidente, Milton Balbinot, houve revisão de contratos de locação de caminhões e equipamentos, reduzindo o gasto em R$ 850 mil mensais. Os dados foram apresentados na Câmara de Vereadores na quinta-feira (30).

Outra medida foi a exoneração de oito cargos em comissão, com salários de R$ 10,5 mil cada, a redução de 60% nas horas extras e a renegociação com fornecedores. A abertura de um turno à noite para a coleta e criação de um estoque de peças também melhorará a produtividade e a manutenção dos caminhões, conforme Balbinot.

O déficit do ano passado é composto por R$ 6,5 milhões em juros, empréstimos e débitos com fornecedores; R$ 2,8 milhões em multas e juros de impostos parcelados até julho de 2025; e R$ 2,6 milhões em ações trabalhistas, além de R$ 2,3 milhões de prejuízo operacional.

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Equiparação de salários entra em vigor

As leis que equiparam os salários de servidores que ocupam o mesmo cargo em Caxias foram publicadas no feriado de sexta-feira (1) no Diário Oficial do Município.

O texto corrige distorções criadas pela Lei 409/2012 e foi uma das principais demandas do Sindicato dos Servidores (Sindiserv) na negociação salarial de 2025. As novas regras foram aprovadas pela Câmara em outubro.

Na folha de pagamento desta semana, os servidores também receberam mais 0,5% de reajuste, concluindo os 6,83% concedidos em 2025, conforme acordo firmado em maio do ano passado.