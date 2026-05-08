Comissão de Ética recomenda arquivamento de denúncia contra Fantinel por violência política de gênero

Fantinel foi denunciado pela vereadora Andressa Marques (PCdoB). Ulisses Castro / Agencia RBS

A subcomissão que analisa a denúncia da vereadora Andressa Marques (PCdoB) contra o vereador Sandro Fantinel (Republicanos) na Comissão de Ética recomendou o arquivamento do processo. A parlamentar acusa o colega de violência política de gênero, misoginia, discurso de ódio e disseminação de desinformação, além de ataques pessoais em discursos em que ele questionou políticas de proteção às mulheres.

No parecer do relator, o vereador Juliano Valim (PSD) diz que as manifestações ocorreram "no exercício do mandato parlamentar, em sessões legislativas e em contexto de debate político e legislativo", sem motivos para a aplicação de sanções. O parecer terá que passar pela avaliação do plenário da Casa.

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