Câmara de Porto Alegre homenageia Marcopolo por sua trajetória; veja destaques da política

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Empresa foi representada pelo diretor Ricardo Portolan. Fernando Antunes / Divulgação

A Marcopolo recebeu na última semana o Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre, uma das principais honrarias do Legislativo da Capital. A homenagem foi proposta pelo vereador Ramiro Rosário (Novo) e reconhece a trajetória da companhia. O troféu é exclusivo e pode ser concedido apenas uma vez por legislatura por cada vereador.

Com presença em mais de 140 países, a Marcopolo é referência nacional e internacional na produção de ônibus e vem ampliando investimentos em mobilidade sustentável. A solenidade foi presidida por Jessé Sangalli (PL) e contou com parlamentares do Novo e do PL.

A empresa foi representada pelo diretor de Operações Comerciais, Mercado Interno e Marketing, Ricardo Portolan, que destacou o reconhecimento à contribuição econômica, industrial e tecnológica da companhia para o Estado e para o país.

Articulações pelo Samae na Assembleia

Edson da Rosa se reuniu com o presidente da ALRS, Sergio Peres (Republicanos). Bernardo Barcellos / Divulgação

Em meio ao temor de privatização do Samae, negado pelo governador Eduardo Leite, o diretor-presidente da autarquia, Edson da Rosa, esteve na Assembleia Legislativa (ALRS) na última semana para tratar da criação de uma comissão especial para acompanhar os serviços de saneamento no Estado.

Edson esteve acompanhando do deputado Delegado Zucco (Republicanos) e se reuniu com o presidente da Casa, Sergio Peres (Republicanos).

Já existe um pedido de criação da comissão, proposto pela deputada Stela Farias (PT), com o objetivo de debater a concessão da Corsan, mas também o programa RS Saneamento, que envolve municípios não atendidos pela companhia e no qual Caxias pode ser incluída.

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Imersão legislativa

Presidente da Escola do Legislativo, vereador Lucas Caregnato (PT), participou do lançamento da atividade. Gustavo Ascari / Divulgação

O Cetec/UCS iniciou a terceira edição do projeto Construindo Leis, em parceria com a Escola do Legislativo, da Câmara de Caxias. A iniciativa envolve alunos do 1º ano do Ensino Médio no Itinerário Formativo Construindo a Cidadania e propõe uma imersão prática nos processos legislativos e na formulação de políticas públicas, com atividades previstas até outubro.

O pontapé inicial ocorreu no dia 25, em seminário que apresentou o escopo do projeto e o papel do Legislativo. O presidente da Escola do Legislativo, vereador Lucas Caregnato (PT), defendeu o engajamento dos jovens na política institucional.

Ao longo do cronograma, os estudantes passarão por oficinas, exposições e debates até a entrega e apresentação de projetos de lei na Câmara.

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História das mulheres trabalhistas

Poli Martinazzo conduziu reunião com a pesquisadora Barbara Moreschi (D). Cecília Pozza / Divulgação

O Núcleo de Base Rachel Grazziotin realizou, na terça-feira (28), encontro com o tema Feminismos em Debate: o que está em disputa hoje?. A reunião teve participação da pesquisadora Barbara Moreschi e condução da coordenadora do núcleo, Poli Martinazzo.

Doutoranda na UFRGS, Barbara pesquisa o feminismo trabalhista e apresentou trajetórias de mulheres centrais do PDT e do movimento, como Mila Cauduro, Quita Brizola e Lícia Peres, além do legado de Rachel Grazziotin, primeira mulher a presidir a Câmara de Caxias e que foi tema de mestrado de Barbara.