Caiado elege segurança como principal tema de discursos em passagem pelo Estado; veja destaques da política

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Pré-candidaturas foram lançadas em Porto Alegre. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O pré-candidato à presidência Ronaldo Caiado (PSD) encontrou na classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelo Estado Unidos uma oportunidade para reforçar o discurso da segurança pública na passagem pela Serra, nesta sexta-feira (29).

O assunto já era um dos eixos da pré-campanha do ex-governador de Goiás, que aproveitou o fato novo para dar o tom eleitoral, criticando a estratégia do governo para lidar com a questão. E encontrou apoio na CIC de Caxias, sendo aplaudido quando questionou a soberania de quem vive em territórios dominados pelo crime. Caiado orgulha-se dos índices de segurança em Goiás, vendendo o Estado como o mais seguro do país. Por isso, elegeu o assunto como uma das principais bandeiras políticas.

Neste sábado (30), repetiu o tom e o assunto em discurso no lançamento das pré-candidaturas da chapa MDB-PSD em Porto Alegre. Além da chapa ao governo do Estado, com Gabriel Souza (MDB) e Ernani Polo (PSD) também houve o pré-lançamento das chapas ao Senado, com Germano Rigotto (MDB) e Frederico Antunes (PSD). O ex-governador José Ivo Sartori era uma das figuras presentes.

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Votação marcada

A Câmara de Caxias deve votar na próxima terça-feira (2), em sessão extraordinária, o projeto de lei do Executivo que prevê a cedência do terreno para a construção da Casa da Mulher Brasileira. A convocação já foi encaminhada pelo presidente do Legislativo, vereador Wagner Petrini (PSB).

O terreno, com 8,3 mil m², fica na Av. Dr. Assis Antônio Mariani, no bairro São Caetano, e esteve envolto em polêmica no fim do ano passado porque originalmente abrigaria a policlínica. O município, porém, decidiu mudar o projeto da unidade de saúde para o bairro Sanvitto.

O terreno já passou por estudos para a construção, que já teve o prazo de elaboração de projeto adiados pelo Estado. O orçamento está estimado em R$ 9,5 milhões do governo federal e R$ 190 mil de contrapartida estadual. A Casa da Mulher Brasileira será um espaço de acolhimento a mulheres vítimas de violência.

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Moradores buscam elevada

Dando sequência às ações definidas na audiência pública realizada em conjunto com a Câmara de Caxias, o deputado estadual Pepe Vargas (PT) encaminhou um pedido de reunião ao governador Eduardo Leite para tratar do acesso à localidade de Monte Bérico pela RS-122. A reunião, no último dia 18, não teve presença de representantes do Executivo estadual.

A intenção é discutir com o governador alternativas para melhorar a mobilidade e reduzir riscos no ponto crítico, incluindo a construção de uma elevada. A reunião, ainda não tem data confirmada, mas deve reunir deputados da região, vereadores, governo municipal e representantes da comunidade.

Os moradores temem que a remodelação do acesso resulte na ocorrência de acidentes no ponto.

Missão pela desburocratização

A missão à Estônia e à Finlândia realizada por prefeitos da Associação de Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne) terminou neste fim de semana. A agenda incluiu visitas a órgãos públicos, hubs de inovação e empresas de tecnologia nos países referência em governo digital e eficiência administrativa respectivamente.

Entre os participantes esteve o prefeito de Garibaldi, Sérgio Chesini. O município tem interesse na modernização dos processos e, nos últimos anos, adotou o protocolo digital. Atualmente existem 7.352 CNPJs ativos na cidade e o objetivo da viagem foi conhecer iniciativas que podem ser aplicadas à realidade local para desburocratizar processos.