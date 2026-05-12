Bairro Cruzeiro terá primeira unidade descentralizada do Samu em Caxias

Frota saiu nesta segunda-feira (11) de Sorocaba (SP). Rafael Bueno / Divulgação

Caxias recebe nesta quinta-feira (14), às 16h30min, as cinco ambulâncias e a unidade odontológica móvel (UOM) destinadas pelo Ministério da Saúde. A entrega ocorreu nesta segunda-feira (11) em Sorocaba (SP) e o transporte dos veículos começou em seguida.

A chegada dos caminhões-cegonha será nos Pavilhões da Festa da Uva, onde também serão entregues vans para outras cidades da região. As ambulâncias vão renovar completamente a frota do Samu e uma delas será destinada para a primeira unidade descentralizada do serviço, no bairro Cruzeiro, conforme anunciou o secretário da Saúde, Rafael Bueno.

As equipes ficarão lotadas junto ao quartel de bombeiros, na Rua Luiz Michelon. O termo de colaboração entre o município e a corporação está previsto para ser assinado na próxima semana e o trabalho deve começar em junho. Com a descentralização, o objetivo é reduzir o tempo de resposta nos chamados para a região leste da cidade.

Leia Mais Licitação da policlínica de Caxias é suspensa e novo edital terá que passar pelo crivo do decreto de corte de gastos

Solicitação foi há dois meses

A solicitação das ambulâncias e da UOM havia ocorrido em março em agendas de Rafael Bueno em Brasília. Inicialmente, Caxias não estava na lista de municípios contemplados.

No entanto, o ministro Alexandre Padilha entrou em contato com Bueno solicitando uma reunião na sexta-feira (7), em Porto Alegre, onde Padilha cumpria agenda. No encontro, foram anunciados os veículos para Caxias. A deputada Denise Pessôa (PT) auxiliou na articulação.

Leia Mais Os sinais opostos nas contas do Executivo e do Legislativo em Caxias

Custeio da policlínica

Apesar da suspensão da licitação para alterações e da necessidade de reavaliar a retomada da contratação em função do decreto de corte de gastos, estão em tratativas entre o município e Ministério da Saúde a destinação de recursos para o custeio da policlínica de Caxias.