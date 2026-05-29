Após fechamento de unidades em Caxias do Sul, Correios prometem "canais alternativos" em bairros da cidade

Agência de Galópolis é uma das que encerrarão as atividades. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A superintendência dos Correios no Rio Grande do Sul diz avaliar a possibilidade de implantar "canais alternativos de atendimento em parceria com entes públicos" nos bairros Galópolis e Ana Rech em função do fechamento de agências. A manifestação ocorreu na última terça-feira (26), em resposta ao pedido de informações da Câmara de Vereadores, aprovado no último dia 12.

Na resposta, assinada pelo superintendente no Estado, Christian Eduardo Silva Santos, faltou dizer, contudo, quais serão os canais alternativos ou os entes públicos com os quais pretende firmar parceria. A estatal promete não haver prejuízo às comunidades impactadas.

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Esta sexta-feira (29) é o último dia de operação das agências de Ana Rech e Galópolis. Os funcionários serão realocados em outras unidades.

O pedido de informações também questionou a situação da agência de Forqueta. Os Correios confirmaram que o atendimento ao bairro será pela unidade do bairro Cidade Nova, como já ocorre atualmente. Todas as mudanças envolvem o plano de reestruturação da estatal em âmbito federal. O objetivo é reverter o prejuízo bilionário dos últimos anos.