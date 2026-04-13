Ler resumo

Reunião ocorreu na última sexta-feira (10). Natalie Borba / Divulgação

Os vereadores Cláudio Libardi e Andressa Marques, ambos do PCdoB, e o prefeito Adiló Didomenico devem ir a Brasília para tratar da situação financeira do Hospital Saúde. A agenda, unindo governo e oposição, foi alinhada em reunião na última sexta-feira (10), mas a data da viagem ainda não está definida.

Nas últimas semanas a bancada do PCdoB apresentou indicação ao Executivo propondo a municipalização do hospital, que está em recuperação judicial.

A sugestão é quitar a dívida de R$ 66 milhões em tributos federais por meio de dação em pagamento, usando o próprio complexo hospitalar: o imóvel passaria à União, que poderia ceder o uso à prefeitura, viabilizando a gestão pública da estrutura. Na capital federal, o plano deve ser discutido junto à Advocacia Geral da União e à Secretaria do Patrimônio da União.

A reunião que definiu os próximos passos do plano também teve a participação do chefe da Casa Civil, Roneide Dornelles, e do vereador Zé Dambrós (PSB).

Leia Mais Cristina Calcagnotto está de saída da Secretaria da Cultura de Caxias

Também nesta coluna

Leia Mais Debate sobre futuro do Samae antecipa campanha eleitoral

Sancionado

Texto foi sancionado na última sexta-feira (10). Romila Amaral / Divulgação

Aprovado pela Câmara na última semana, a doação de uma área de 9 mil metros quadrados para a construção do Centro Regional de Gestão Integrada de Riscos e Desastres (Crgird) foi sancionada sexta-feira (10) pelo prefeito Adiló Didomenico.

A área é avaliada em R$ 10 milhões e fica loteamento industrial com ligação com a RS-122, próximo à rótula de acesso à Estrada dos Romeiros. O acesso ocorre via Rua Antônio Marchesini.

Participaram do ato de sanção da lei o coordenador da Defesa Civil na Serra, major Marcelo Almeida de Souza, o comandante do 5º Batalhão de Bombeiro Militar (5º BBM), Ten. Cel. Márcio Müller Batista, o comandante do CRPO Serra, Cel. Ricardo Moreira de Vargas e os vereadores Bortola e Calebe Garbin, ambos do PP.

O chefe da Casa Civil, Roneide Dornelles, o secretário adjunto de Assistência Social e Cidadania, Luiz Neves e integrantes da Defesa Civil também participaram.

Leia Mais Câmara de Caxias aprova doação de terreno para construção do centro regional da Defesa Civil

Mapa da fome

O vereador Lucas Caregnato (PT) protocolou projeto de lei na Câmara de Caxias que estabelece diretrizes para a criação do Mapa Municipal da Fome. A proposta busca organizar e sistematizar dados já existentes, como o Cadastro Único e informações das áreas sociais, para auxiliar no enfrentamento à insegurança alimentar.

A iniciativa se baseia na presença, muitas vezes invisível, da fome mesmo em cidades desenvolvidas e aposta no diagnóstico territorial para orientar políticas públicas com mais precisão. O texto precisa tramitar pelas comissões antes de ir a plenário.

Leia Mais Empresa de Caxias é selecionada para construção de nova sede do Samae

Líderes

A mudança na composição da Câmara de Caxias em função de trocas partidárias e do prazo de desincompatibilização também alterou as lideranças de algumas bancadas.

No Republicanos, que teve mudança completa da bancada, João Uez assumiu a liderança. Já a vereadora Daiane Mello agora é a líder do PL, resultado da migração e Hiago Morandi para o Novo.

A bancada no Novo, por sua vez, segue com a liderança de Sandra Bonetto.

Leia Mais Vereador de Farroupilha é solto após nove dias preso por suspeita de violência doméstica

Em disputa

O vereador de Nova Petrópolis Inspetor Robison (Republicanos) se lançou como pré-candidato a deputado federal.

O parlamentar tem mais de 15 anos de atuação na segurança pública, com passagem pela Brigada Militar e atualmente ocupando cargo na Polícia Civil. Ele está no primeiro mandato como vereador.

Alinhamento

Reunião relembrou as restrições da lei eleitoral. Ricardo Rech / Divulgação

O setor de comunicação da prefeitura de Caxias se reuniu na última sexta-feira (10) para discutir as restrições impostas pela legislação eleitoral a partir de julho. São proibidas, por exemplo, citações de candidatos em eventos, textos ou redes sociais.

A reunião teve a participação do prefeito, que reforçou a necessidade de respeito entre colegas, já que a administração conta com diferentes partidos. Além disso, destacou que o trabalho pelos candidatos deve ocorrer fora do horário de expediente no município.

Leia Mais Ramon Sirtoli é confirmado como novo secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Caxias do Sul

Estatuto do Paciente

Foi sancionada na semana passada pelo presidente Lula a lei que cria o Estatuto dos Direitos do Paciente e passa a valer em todo o país como um marco legal para a saúde pública e privada. A medida tem origem em um projeto apresentado pelo então deputado federal Pepe Vargas (PT) em 2016.

A norma tem o objetivo de colocar o paciente como centro das decisões sobre os tratamentos, garantindo direito a acesso à informação clara, direito a acompanhante e acesso a prontuários, entre outros.