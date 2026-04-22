Vereadora Estela Balardin entrega defesa em processo na Comissão de Ética da Câmara de Caxias

Estela foi denunciada pelo vereador Calebe Garbin (PP). Augusto Martins / Divulgação

A vereadora Estela Balardin (PT) apresentou nesta quarta-feira (22) a defesa prévia à Comissão de Ética da Câmara de Caxias contra a representação protocolada pelo vereador Calebe Garbin (PP), que a acusa de quebra de decoro durante sessão de 19 de fevereiro. A denúncia aponta que Estela teria usado a expressão "pastor mentiroso" em referência ao colega, o que ela nega. A representação pede censura escrita.

Na manifestação, Estela sustenta que não houve ofensa de cunho religioso ou pessoal e que a acusação não apresenta prova objetiva ou registro taquigráfico que confirme a declaração.

Na defesa, a vereadora argumenta que o episódio ocorreu em meio a um debate político acirrado sobre acordos partidários e vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), contexto que envolveu diversos parlamentares e troca de acusações recíprocas.

Afirma ainda que a representação tenta transformar embate político em infração disciplinar, viola a imunidade parlamentar e não apresenta justa causa. O documento pede o arquivamento do processo e defende que a Comissão de Ética não seja utilizada como o que chamou de "instrumento de retaliação política".