Vereadora caxiense Marisol Santos é cotada para ser candidata a vice-governadora; veja destaques da política

Luan Hagge / Divulgação

A vereadora de Caxias do Sul Marisol Santos (PSDB) tem sido citada como eventual candidata a vice-governadora na chapa de Marcelo Maranata (PSDB). Ela passou a ser uma das cotadas após Betty Cirne Lima, que já havia sido anunciada para função, aceitar o convite do governador Eduardo Leite para voltar à presidência do Parque de Exposições Assis Brasil.

Leia Mais Codeca terá coleta de lixo remodelada no segundo semestre

Marisol não é o único nome cogitado. À coluna, ela disse estar lisonjeada por ter sido lembrada e diz estar em conversas com o presidente estadual do PSDB, Moisés Barboza, e com a executiva estadual do partido. Por enquanto, segundo a vereadora, a certeza é a pré-candidatura a deputada estadual. Como ocupa cargo no Legislativo, não há exigência de se licenciar caso ela dispute o cargo no Executivo.

Audiência pública debate táxi-lotação

O debate em torno do futuro dos táxis-lotação de Caxias vai ser tema de audiência pública na Câmara de Caxias. A ideia surgiu na sessão de quinta-feira (23), durante a discussão do pedido de informações sobre o serviço.

A Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana (CTMU), presidida pelo vereador Bortola (PP), já marcou a data. Será no dia 7 de maio, quinta-feira, às 19h.

Corsan na pauta de reunião na Agergs

O prefeito de Farroupilha, Jonas Tomazzini (MDB), terá reunião, na próxima segunda-feira (27), com o conselheiro-presidente da Agergs, Marcelo Spilki, e diretores da agência, que é responsável pela regulação dos serviços concedidos no Estado. O assunto será o contrato do município com a Corsan e as obrigações que a companhia precisa cumprir em termos de serviço e investimentos na cidade.

Além de Tomazzini, participam o procurador-geral do município, Gustavo Pimentel da Silva, o secretário de Urbanismo e Meio Ambiente, Paulo César Gasperin, e o secretário de Gestão e Governo, Thiago Galvan.

Prefeito italiano visita Caxias

Andréia Copini / Divulgação

O prefeito de Castelcucco, uma cidade da província de Treviso, na Itália, está em Caxias para conhecer pontos turísticos, vinícolas e cantinas. A região italiana é grande produtora de vinho.

Paolo Mares aproveitou para visitar o prefeito Adiló Didomenico nesta quinta-feira (23). Na visita de cortesia, Adiló foi presenteado com uma flâmula de Castelcucco e um livro que conta a história de toda região de Vêneto.

Em retribuição, entregou uma tela do artista caxiense Fábio Balen e, para a primeira-dama de Castelcucco, um vinho de vinícola caxiense Tradição, premiada com Selo Ouro.

Dose garantida

Daniel Corrêa / Divulgação

O secretário da Saúde de Caxias, Rafael Bueno, aproveitou o primeiro dia de liberação da vacinação contra a gripe para profissionais de saúde e garantiu a dose. A aplicação ocorreu na tarde desta sexta-feira (24).

A população também pode aproveitar para colocar as doses em dia neste sábado (25), na segunda edição do Vacina Caxias. As doses contra a gripe estarão disponíveis apenas para os grupos prioritários, mas a campanha também é voltada para a regularização das demais doses do calendário vacinal.

Sete unidades básicas de saúde estarão abertas (Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Rizzo, Eldorado, Esplanada, Reolon e Vila Ipê) e, se não chover, o ônibus da Cruz Vermelha aplicará as vacinas na Praça Dante Alighieri.

Primeiro contemplado com o Fintur

Gabriela Rossetti / Divulgação

A prefeitura de Caxias autorizou, nesta quinta-feira (23), a destinação de R$ 29 mil para o primeiro projeto contemplado pelo Financiamento Municipal do Turismo (Fintur). É o Projeto AndiamoBus, proposto por Jackson Papi.

A assinatura, pelo prefeito Adiló Didomenico, ocorreu no salão nobre da prefeitura com a presença do secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Gremelmaier, do coordenador do Fintur, Rafael dos Santos, e da turismóloga Renata Carraro.