Vereador de Farroupilha é solto após nove dias preso por suspeita de violência doméstica

A jornalista Renata Oliveira Silva colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.
O vereador de Farroupilha, Maurício Ballaver (PL), foi solto no fim da tarde desta quinta-feira (9) após nove dias preso preventivamente. Ele é investigado por violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas.
Ele foi preso no dia 1º de abril e encaminhado ao Presídio Regional de Caxias do Sul. Por nota, a defesa de Bellaver, o advogado Roque Severgnini, informou que a medida "reconhece que, neste momento, a prisão não se mostra necessária, devendo o processo seguir com equilíbrio e respeito às garantias legais".
Bellaver também enfrenta um processo na Comissão de Ética da Câmara de Vereadores por quebra de decoro parlamentar. Além disso, o presidente do PL Estadual, Giovani Cherini, já afirmou que ele deve ser expulso da sigla.
Confira a nota na íntegra:
"A defesa de MAURÍCIO BELLAVER vem a público se manifestar acerca da decisão judicial que determinou a sua soltura.
Em audiência, o Poder Judiciário entendeu que não mais estavam presentes os requisitos que justificavam a prisão preventiva, revogando-a e determinando a imediata liberdade de Maurício Bellaver, que foi solto na tarde de ontem, dia 09/04.
A decisão reconhece que, neste momento, a prisão não se mostra necessária, devendo o processo seguir com equilíbrio e respeito às garantias legais.
Também foi considerada a relevância do quadro de saúde de Maurício Bellaver, condição que não é recente, mas acompanhada há mais de cinco anos, com histórico de tratamento psiquiátrico devidamente documentado. O próprio Judiciário recomendou a continuidade do tratamento, o que já vem sendo cumprido.
A defesa ressalta que julgamentos antecipados ou precipitados, sem a devida análise do caso em sua plenitude, podem ser compreendidos como levianos. Da mesma forma, a exploração política de uma pessoa em situação de fragilidade de saúde revela-se desumana.
A defesa mantém sua solidariedade à ofendida e a seus familiares, reafirmando o compromisso com a apuração responsável dos fatos".
Relembre o caso
O vereador de Farroupilha, Maurício Bellaver (PL), foi preso preventivamente na manhã do dia 1º de abril, investigado por violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas. A prisão foi solicitada pelo Ministério Público, em conjunto com a Polícia Civil.
A investigação começou após ocorrência registrada em 13 de março, quando, segundo a vítima, o parlamentar teria jogado o carro contra o sogro, exibido uma arma de fogo e saído com a filha do casal, de três anos.
Durante as apurações, medidas protetivas foram concedidas, mas, conforme novo registro no dia 30 de março, Bellaver teria descumprido as determinações, enviando mensagens, um vídeo de autolesão e danificando o veículo da vítima. Também há relato de ameaça contra uma ex-funcionária.