Vereador de Farroupilha é solto após nove dias preso por suspeita de violência doméstica

A jornalista Renata Oliveira Silva colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.

O vereador de Farroupilha, Maurício Ballaver (PL), foi solto no fim da tarde desta quinta-feira (9) após nove dias preso preventivamente. Ele é investigado por violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas.

Ele foi preso no dia 1º de abril e encaminhado ao Presídio Regional de Caxias do Sul. Por nota, a defesa de Bellaver, o advogado Roque Severgnini, informou que a medida "reconhece que, neste momento, a prisão não se mostra necessária, devendo o processo seguir com equilíbrio e respeito às garantias legais".

Confira a nota na íntegra:

"A defesa de MAURÍCIO BELLAVER vem a público se manifestar acerca da decisão judicial que determinou a sua soltura.

Em audiência, o Poder Judiciário entendeu que não mais estavam presentes os requisitos que justificavam a prisão preventiva, revogando-a e determinando a imediata liberdade de Maurício Bellaver, que foi solto na tarde de ontem, dia 09/04.

A decisão reconhece que, neste momento, a prisão não se mostra necessária, devendo o processo seguir com equilíbrio e respeito às garantias legais.

Também foi considerada a relevância do quadro de saúde de Maurício Bellaver, condição que não é recente, mas acompanhada há mais de cinco anos, com histórico de tratamento psiquiátrico devidamente documentado. O próprio Judiciário recomendou a continuidade do tratamento, o que já vem sendo cumprido.

A defesa ressalta que julgamentos antecipados ou precipitados, sem a devida análise do caso em sua plenitude, podem ser compreendidos como levianos. Da mesma forma, a exploração política de uma pessoa em situação de fragilidade de saúde revela-se desumana.

A defesa mantém sua solidariedade à ofendida e a seus familiares, reafirmando o compromisso com a apuração responsável dos fatos".

Relembre o caso

O vereador de Farroupilha, Maurício Bellaver (PL), foi preso preventivamente na manhã do dia 1º de abril, investigado por violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas. A prisão foi solicitada pelo Ministério Público, em conjunto com a Polícia Civil.

A investigação começou após ocorrência registrada em 13 de março, quando, segundo a vítima, o parlamentar teria jogado o carro contra o sogro, exibido uma arma de fogo e saído com a filha do casal, de três anos.