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Fantinel tem cinco sessões para se manifestar. Ulisses Castro / Agencia RBS

A Comissão de Ética da Câmara de Caxias definiu os integrantes da subcomissão responsável por analisar a representação da vereadora Andressa Marques (PCdoB) contra o vereador Sandro Fantinel (Republicanos). Juliano Valim (PSD) será o relator, Pedro Rodrigues (PL) o revisor e Zé Dambrós (PSB) completa o grupo.

Com a definição da subcomissão, Fantinel foi formalmente notificado do processo e tem prazo de cinco sessões ordinárias para apresentar a primeira defesa por escrito. A primeira sessão foi a desta quarta-feira (29).

Andressa protocolou a denúncia no último dia 16 em função dos pronunciamentos de Fantinel questionando políticas de proteção às mulheres. No entendimento da parlamentar, as falas configurariam violência política de gênero, misoginia, discurso de ódio e disseminação de desinformação, além de ataques pessoais.

Fantinel disse nunca ter atacado ou ofendido ninguém e que não é a favor da violência contra a mulher.

Leia Mais Vereador Sandro Fantinel é denunciado na Comissão de Ética por falas que configurariam violência política de gênero e misoginia

CPI vistoria estradas da Serra

Integrantes da CPI dos Pedágios da Assembleia Legislativa (ALRS) estarão na Serra, nesta quinta-feira (30), para verificar as rodovias concedidas da região. A agenda começa às 14h30min, em São Vendelino, com vistorias em trechos das RS-122 e da RS-453. O objetivo é conferir o cumprimento das exigências contratuais.

O grupo fará paradas na curva da morte, entre Farroupilha e São Vendelino, na ponte sobre o Arroio Tega, no contorno norte de Caxias, na RS-453, entre Farroupilha e Garibaldi, e também na RS-446, entre Carlos Barbosa e São Vendelino.

A CPI foi instalada para investigar os modelos de concessão dos blocos 1 e 2, ainda não licitados, e apurar a execução do contrato do bloco 3, administrado pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG).

Reajuste salarial

Servidores de Farroupilha terão os salários reajustados em 4,1%. O índice foi aprovado por unanimidade pelos vereadores nesta terça-feira (28). O aumento será aplicado de forma escalonada, com parcelas aproximadas de 1% a cada três meses.