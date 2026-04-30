Um ano depois de anúncio, prefeitura publica primeiro edital para obras do Canaliza Caxias

Rua Giácomo Zatti, no Fátima, é uma das contempladas. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Um ano depois de anunciar o Canaliza Caxias, pacote em que promete resolver 90% dos problemas de drenagem da cidade, a prefeitura publicou, nesta quinta-feira (30), o edital da primeira etapa do programa. As propostas da concorrência serão conhecidas em 18 de maio. Ao todo, serão cerca de R$ 200 milhões aportados em obras em 35 bairros.

O edital saiu após revisão técnica conduzida pela Secretaria do Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seplan), que readequou o projeto para unificar obras de drenagem e esgotamento sanitário e evitar que as ruas precisassem ser reabertas em pouco tempo.

A primeira fase, de um total de quatro, contempla 16 intervenções, com cerca de R$ 30 milhões em obras e mais R$ 10 milhões em pavimentação. A expectativa do governo é definir o vencedor em cerca de um mês e iniciar as obras na sequência.

O lançamento do edital vinha sendo muito cobrado pela oposição nas últimas semanas.

Pasin será Cidadão de Porto Alegre

O ex-prefeito de Bento Gonçalves e atual deputado estadual Guilherme Pasin (PP) receberá o título de Cidadão de Porto Alegre. A homenagem, proposta pela vereadora Mariana Lescano (PP), foi aprovada por unanimidade na sessão de segunda-feira (27) na Câmara da Capital.

Pasin comandou Bento Gonçalves por dois mandatos e apresentou na Assembleia Legislativa (ALRS) projetos com impacto em Porto Alegre, como o Marco Legal do Turismo Gaúcho e a Política Estadual de Desassoreamento, voltada à prevenção de enchentes por meio da dragagem de cursos d'água.

Demandas e convênios

Romila Amaral / Divulgação

O prefeito Adiló Didomenico esteve em Porto Alegre na manhã desta quarta-feira (29/4) para três agendas institucionais. No Palácio Piratini, participou junto com o secretário de Segurança Pública, Paulo Rosa, de reunião no gabinete do secretário-chefe da Casa Civil, Ranolfo Vieira Júnior. O encontro foi para encaminhar demandas do município.