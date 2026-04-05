Sindiserv cobra mais cuidadores para educação especial; veja destaques da política

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Encontro ocorreu na última quinta-feira (2). Gabriel Lain / Divulgação

O Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul (Sindiserv) entregou, na tarde de quinta-feira (2), dois ofícios à secretária da Educação (Smed), Marta Fattori, apontando problemas considerados críticos no atendimento a estudantes da Educação Especial e no serviço de cuidadores da rede municipal.

Entre as principais queixas estão a redução e a fragmentação do Atendimento Educacional Especializado (AEE), prática que, segundo o sindicato, compromete o planejamento pedagógico e a continuidade do acompanhamento, em um cenário de crescimento constante da demanda.

O Sindiserv defende a ampliação da cuidadoria, a organização de fluxos de trabalho adequados à realidade de cada escola e a escuta dos professores da sala de aula no debate sobre educação inclusiva e critica a demora nas avaliações para concessão de cuidadores.

O documento também questiona o modelo terceirizado do serviço, a falta de profissionais e regras que dificultam o remanejamento. Os ofícios ainda destacam a sobrecarga dos professores, que acabam assumindo funções de cuidado.

O assunto também é alvo de manifestações constantes da oposição na Câmara de Vereadores, que cobra ampliação do atendimento a quem tem necessidades de acompanhamento individual.

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Debate sobre educação

Caxias participa do programa pelo segundo ano. Andréia Copini / Divulgação

O prefeito Adiló Didomenico participou do 2º Encontro de Prefeitas e Prefeitos do Programa Lideranças pela Educação RS, ao lado da secretária municipal da Educação, Marta Fattori, e da secretária-adjunta, Simone Selbach. A iniciativa é do Centro Lemann de Liderança para Equidade na Educação e reuniu gestores públicos, entre terça-feira (31) e quarta-feira (1), em Encantado, no Vale do Taquari, para discutir desafios estruturantes da Educação Básica.

Na programação, foram debatidos temas como desigualdades, recomposição das aprendizagens, clima escolar, expansão da Educação Infantil, gestão escolar e resiliência climática.

Caxias integra o Programa Lideranças pela Educação no Rio Grande do Sul desde 2025. Com duração de dois anos, a iniciativa envolve gestores públicos na promoção de uma Educação Básica com qualidade e equidade.

Projeto prevê estender BPC

Projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados prevê a criação do Benefício Assistencial de Amparo à Família do Beneficiário Falecido. A matéria foi apresentada pela deputada Denise Pessôa (PT) na última quinta-feira (2), Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

A proposta, que teve contribuição do deputado estadual Pepe Vargas (PT), permite suporte financeiro temporário a cuidadores e dependentes de pessoas que morreram e recebiam o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O pagamento do benefício ocorreria por um período de quatro meses a um ano, dividido entre cuidadores previamente inscritos e dependentes do falecido.