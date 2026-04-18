Sem mencionar projeto do Estado, Adiló defende Samae municipal em artigo

Samae completou 60 anos em janeiro. André Fiedler / Gaúcha Serra

Embora não tenha se pronunciado em grande evento público ou nas redes sociais desde que o assunto de uma possível concessão do Samae voltou ao debate, o prefeito Adiló Didomenico defendeu a gestão municipal da autarquia em artigo neste fim de semana. O texto, que aborda a evolução do Samae ao longo de 60 anos, foi publicado no Pioneiro.

Sem mencionar o projeto RS Saneamento, do governo do Estado, Adiló afirma que "o Samae é um patrimônio de valor incalculável do povo caxiense e assim permanecerá, se depender da nossa gestão à frente do Executivo."

É uma manifestação mais contundente em relação às que ocorreram até agora. Apesar disso, Adiló — aliado do governador Eduardo Leite — sempre deixou claro a contrariedade a qualquer movimento de concessão ou privatização da autarquia.