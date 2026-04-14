Secretário do Meio Ambiente assina com o Republicanos cinco meses após ingressar no PSD

O novo secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Caxias (Semmas), Ramon Sirtoli, ingressou nesta segunda-feira (13) no Republicanos. A assinatura ocorreu cinco meses após a filiação ao PSD, partido do prefeito Adiló Dicomenico.
A mudança é mais um efeito da reforma do secretariado na administração municipal e tem o objetivo de manter o espaço do Republicanos dentro da composição partidária. Com a saída de Elisandro Fiúza da Secretaria de Trânsito e retorno à Câmara, a sigla havia ficado apenas com o comando do Samae.
O movimento de Sirtoli, portanto, devolve ao Republicanos o comando de uma pasta. No caso da Semmas, aliás, o secretário adjunto, Daniel Santos, também é do partido.