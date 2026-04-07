Rótula na RS-122, em Monte Bérico, terá espaço e segurança, diz CSG

Sinaleiras serão removidas com duplicação. Engefoto/CSG/divulgação / Reprodução

A concessionária CSG garante que a rótula alongada a ser construída no km 75 da RS-122, no acesso à localidade de Monte Bérico, em Caxias, terá pistas que atenderão, cada uma, a um fluxo específico com "espaço, conforto e segurança" para a conversão.

A empresa diz ainda que o ponto vai ganhar uma passarela para pedestres, para que a travessia ocorra com mais segurança.

A manifestação ocorreu a pedido da coluna em função da preocupação da comunidade com a segurança do trânsito no ponto a partir da duplicação da rodovia e a consequente retirada das sinaleiras existentes atualmente.

Os moradores querem que os equipamentos sejam mantidos, mas a CSG afirma que eles não serão mais necessários.