Ronaldo Boniatti deixa a secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Caxias

Boniatti diz que irá tratar dos negócios da família. Ícaro de Campos / Divulgação

Ronaldo Boniatti está deixando a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Caxias. A saída foi confirmada na manhã desta quarta-feira (8), último dia dele à frente da pasta.

A troca no comando da pasta já era especulada há algumas semanas, dentro da reforma do secretariado do governo Adiló. Na tarde desta terça-feira (7), Boniatti esteve reunido com o prefeito Adiló Didomenico após retornar das férias.

Leia Mais Secretário-adjunto será o novo titular da pasta do Meio Ambiente em Caxias

Boniatti diz que solicitou a exoneração aproveitando as mudanças no secretariado para cuidar dos negócios da família. E acrescentou que já vinha construindo os planos de saída.

Dentro da reforma do secretariado, houve, na última segunda-feira (6), mudança na Secretaria de Trânsito, com a saída de Elisandro Fiuza e a posse de Elói Frizzo. Outras mudanças envolvem subprefeituras e secretários adjuntos de obras e habitação, que trocaram de posto entre si, e na Coordenadoria de Relações Comunitárias.

Como adiantado pela coluna, para o lugar de Boniatti deve ser nomeado Ramon Sirtoli, que é servidor de carreira da pasta e vinha atuando como secretário adjunto.

Novo edital para os serviços funerários

Uma das últimas ações de Boniatti à frente da Semmas foi o relançamento do processo de concessão dos serviços funerários de Caxias. A licitação anterior, suspensa em janeiro, foi definitivamente revogada e um novo edital publicado nesta quarta-feira (8) com novas regras.

Entre as principais mudanças em relação aos editais anteriores está a limitação de até quatro empresas na prestação de serviço e retirada da exigência de uma central de atendimento reunindo todas as concessionárias.

Outra mudança importante é a forma de seleção, que passa a ser por capacidade técnica e preço. Cada pilar terá peso de 50% da determinação de uma pontuação. As vencedoras serão as melhores colocadas no ranking.