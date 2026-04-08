Ramon Sirtoli é confirmado como novo secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Caxias do Sul

A jornalista Renata Oliveira Silva colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.
A prefeitura de Caxias do Sul confirmou na tarde desta quarta-feira (8) que o servidor de carreira Ramon Sirtoli é o novo secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). O adjunto será Daniel Santos (Republicanos), que é suplente de vereador.
Sirtoli era o secretário adjunto da pasta ao lado de Ronaldo Boniatti, que deixou o cargo de secretário na manhã desta quarta. Boniatti disse que, a partir de agora, vai se dedicar aos negócios da família.
Dentro da reforma do secretariado, houve, na última segunda-feira (6), mudança na Secretaria de Trânsito, com a saída de Elisandro Fiuza e a posse de Elói Frizzo. Outras trocas envolvem subprefeituras e secretários adjuntos de obras e habitação, que trocaram de posto entre si, e na Coordenadoria de Relações Comunitárias.