Ramon Sirtoli é confirmado como novo secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Caxias do Sul

Ramon já atuava na pasta como adjunto. Divulgação / Divulgação

A jornalista Renata Oliveira Silva colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.

A prefeitura de Caxias do Sul confirmou na tarde desta quarta-feira (8) que o servidor de carreira Ramon Sirtoli é o novo secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). O adjunto será Daniel Santos (Republicanos), que é suplente de vereador.

Sirtoli era o secretário adjunto da pasta ao lado de Ronaldo Boniatti, que deixou o cargo de secretário na manhã desta quarta. Boniatti disse que, a partir de agora, vai se dedicar aos negócios da família.

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