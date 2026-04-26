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Vereadores de Caxias aprovaram por unanimidade, na última quinta-feira (23), proposta que proíbe a nomeação, no serviço público municipal, de pessoas condenadas por crimes de maus-tratos a animais. De autoria da vereadora Andressa Mallmann (PDT), a proposta segue agora para sanção ou veto do Executivo.

A vedação vale para cargos em comissão ou efetivos nos poderes Executivo e Legislativo, incluindo administração direta e indireta. O texto é inspirado em lei federal e busca afastar de funções públicas pessoas com histórico de violência contra animais, sob o argumento da necessidade de reforçar padrões mínimos de conduta no setor público.

A Câmara também discutiria na quinta-feira (23) um projeto da vereadora Daiane Mello (PL) proibindo a nomeação de condenados por crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. O texto, no entanto, recebeu uma emenda e a análise foi adiada.

Experiência em PPPs

Curso é realizado na University College London. Divulgação / Divulgação

Caxias do Sul enviou representante para um programa internacional de capacitação em parcerias público-privadas (PPPs), realizado em Londres, referência global na área de infraestrutura e modelagem contratual. A participação tem o objetivo de buscar conhecimento para melhorar a estruturação de projetos de concessão do município.

A engenheira Diana Maria Ceccato, do Escritório de Parcerias Estratégicas da Secretaria de Planejamento (Seplan), foi selecionada para o Programa Internacional - Tendências Contemporâneas em PPPs, promovido pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), em parceria com a University College London (UCL). As despesas da viagem foram custeadas pela Caixa Econômica Federal.

O programa reúne gestores públicos brasileiros para imersão técnica em governança, financiamento e inovação, com atividades acadêmicas e visitas técnicas.

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Mentoria para idosos

Sandra é presidente da Comissão do Idoso. Ana Lúcia Ribas / Divulgação

A Câmara de Caxias aprovou por unanimidade, na quinta-feira (23), projeto que cria o Programa de Mentoria Sênior Conecta 60+. De autoria da vereadora Sandra Bonetto (Novo), a proposta estabelece diretrizes para a inserção de profissionais com 60 anos ou mais em atividades de mentoria, sem criação de despesa obrigatória, ficando a regulamentação a cargo do Executivo.

O programa prevê, entre outras ações, a formação de um banco de mentores seniores para conexão com jovens empreendedores, estudantes e profissionais em início de carreira, com foco na troca intergeracional. Sandra é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara.

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Consulta a informações da obra

Entrou em vigor em Bento Gonçalves a Lei Municipal nº 7.262/2026, que obriga a inclusão de QR Code nas placas de identificação de todas as obras da administração direta e indireta. A norma foi sancionada pelo prefeito Amarildo Lucatelli e é de autoria do vereador Moisés Scussel (MDB).

Ao escanear o código, o cidadão é direcionado a uma página com informações da obra, como dados da licitação, empresa contratada, valores iniciais e atualizados, pagamentos realizados, termos aditivos, cronograma, responsáveis técnicos e relatórios de acompanhamento da execução.

Assim como ocorre com as próprias placas, a lei estabelece que o custo de produção e inclusão do QR Code será de responsabilidade da empresa contratada.

Novo espaço

Cerest funciona junto à Secretaria da Saúde. Daniel Corrêa / Divulgação

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Serra (Cerest/Serra) deve mudar de local em Caxias do Sul. O Estado garantiu R$ 200 mil para as reformas e a compra de equipamentos necessários à readequação do espaço de atendimento. A mudança foi alinhada em reunião na sexta-feira (24) entre gestores da Secretaria da Saúde do município e representantes do Cerest/RS.

O novo local, no entanto, não foi divulgado. Atualmente o serviço funciona dentro da Secretaria da Saúde. Após a adequação às normas técnicas e a composição das equipes, o serviço também terá assegurado um repasse mensal de R$ 55 mil pelo Estado.

A avaliação é de que a nova estrutura vai qualificar os atendimentos e fortalecer a produção de dados sobre doenças relacionadas ao trabalho, base considerada estratégica para a formulação de políticas públicas na área.

Recursos

A Patrulha Rural de Caxias receberá R$ 475 mil em emenda parlamentar para a compra de uma viatura voltada ao atendimento do interior. O recurso foi articulado pelos vereadores Sandra Bonetto e Hiago Morandi, ambos do Novo, com indicação do deputado federal Marcel van Hattem (Novo).

Anunciada em plenário nesta quarta-feira (23), a verba havia sido pensada inicialmente para a Patrulha Maria da Penha, mas foi redirecionada após avaliação da Brigada Militar sobre a maior demanda na zona rural.

Também na quarta, em participação na sessão da Câmara, o deputado federal Bohn Gass (PT) informou a indicação de R$ 1,85 milhão para a saúde de Caxias, dentro de programa Agora Tem Mais Especialistas para reduzir filas de exames, consultas e cirurgias. Do total, R$ 500 mil já foram depositados.