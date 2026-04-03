Proposta de política estadual do turismo será apresentada em Caxias

Realização de evento foi acordada durante a semana. Franciele Varela / Divulgação

A proposta de emenda à Constituição (PEC) estadual que cria a política de turismo do Estado (EstruTUR-RS) será apresentada oficialmente em Caxias em um evento a ser marcado nos próximos dias. A agenda foi definida em uma reunião na última terça-feira (31) coordenada pelo vereador Calebe Garbin (PP).

O encontro reuniu o assessor do deputado estadual e autor da proposta Guilherme Pasin (PP), Danrlei Pilatti, o secretário do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Gremelmaier, a turismóloga Renata Carraro e o presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Oli Paz.

A PEC 302/2025 propõe transformar o turismo em eixo permanente do desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, com previsibilidade orçamentária, segurança jurídica e continuidade das políticas públicas, o que pode ter impacto direto na Serra. O texto já passou por comissões da Assembleia Legislativa (ALRS) e aguarda votação em dois turnos no plenário.

Troféu

Premiação ocorreu na noite de quarta-feira (2). Andréia Copini / Divulgação

O prefeito Adiló Didomenico recebeu, na noite de quarta-feira (2), o Troféu O Mercador, na categoria Reconhecimento Público, durante evento promovido por Sindilojas e Sindigêneros.

É a segunda vez que o chefe do Executivo é homenageado pelas entidades do comércio. A primeira ocorreu em 2008, quando recebeu o Destaque Especial, ainda como empresário do setor de gêneros alimentícios.