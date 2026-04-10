Projeto para tornar Flores da Cunha Capital da Vindima avança no Congresso; veja destaques da política

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Cidade reúne 1,5 mil famílias produtoras. Samuel da Silva / Prefeitura de Flores da Cunha / Divulgação

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira (8), o Projeto de Lei (PL) nº 4.469/2025, que reconhece Flores da Cunha como Capital Nacional da Vindima.

De autoria do deputado Afonso Hamm (PP), a proposta destaca a vitivinicultura no município, que reúne cerca de 1,5 mil famílias produtoras, 5,8 mil hectares de vinhedos e mais de 200 produtores de vinho ativos, com forte presença da agricultura familiar. A relatora na comissão foi a deputada federal Denise Pessôa (PT).

Com a aprovação na Comissão de Cultura, o projeto segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e, se aprovado, será encaminhado ao Senado Federal.

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Reunião discute acesso a Monte Bérico

Moradores de Monte Bérico e representantes da concessionária CSG se reuniram na tarde de quinta-feira (9), em Caxias, para tratar da modificação do acesso à comunidade com a duplicação da RS-122. O encontro foi articulado pela vereadora Marisol Santos (PSDB).

A comunidade defende a manutenção das sinaleiras existentes, mesmo com a duplicação. O temor é de que a rótula alongada planejada para o ponto volte a causar acidentes. Antes da colocação das sinaleiras a pouco mais de 10 anos, eram comuns acidentes graves no ponto.

O engenheiro Paulo Negrini, da CSG, disse que o contrato permite ajustes técnicos caso sejam identificados riscos.

MDB faz encontro em Farroupilha

O MDB de Farroupilha realizou encontro, na noite de quinta-feira (9), na comunidade São José, com líderes e regionais. Entre os participantes estiveram o prefeito Jonas Tomazzini, integrantes do governo municipal, vereadores, além de Carlos Búrigo e do ex-governador José Ivo Sartori. Também estiveram presentes o deputado estadual Vilmar Zanchin e o pré-candidato ao Senado, Germano Rigotto.

A mobilização teve como foco o fortalecimento do partido e a articulação regional para as eleições. O MDB da região busca reorganizar suas bases, para retomar o protagonismo.