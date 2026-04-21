Projeto de novas EPIs em Caxias é selecionado para receber assessoria técnica federal

Caxias do Sul está participando de um programa coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) para obter apoio no planejamento para construção das novas estações de integração do transporte coletivo. A iniciativa é chamada de Mutirão Brasil e conta com a participação de entidades como o C40 Cities, grupo mundial de cidades que articula ações para o desenvolvimento sustentável. O anúncio dos participantes ocorreu no início do mês.
Caxias inscreveu o projeto chamado Integra Caxias, que prevê a construção de estações de integração nos bairros Fátima, São Ciro e Salgado Filho, além da troncalização do eixo norte-sul do transporte coletivo.
Por envolver desincentivo ao deslocamento por carro, iniciativas do tipo costumam ser contempladas em programas de sustentabilidade ambiental. No caso de Caxias, porém, também se inseriu a previsão de eletrificação da frota de ônibus, para aumentar a chance de seleção do município. A ideia é realizar testes com ônibus elétricos ou a biogás ainda antes da construção das estações.
A iniciativa deu certo e agora o município receberá assessoria técnica para desenvolver todos os pontos do projeto, da arquitetura das EPIs a estimativas de custo e demanda, entre outros. A previsão é de que o projeto seja finalizado em abril do próximo ano. A partir disso, será possível buscar recursos para a construção das estações e a implementação do sistema.
Próximos passos
A inscrição no Mutirão Brasil ocorreu ainda sob a gestão de Elisandro Fiúza (Republicanos) na Secretaria de Trânsito e o projeto foi apresentado por ele na Câmara nas últimas semanas.
Titular da pasta há duas semanas, Elói Frizzo disse que ainda não conseguiu se debruçar sobre o tema, mas que o objetivo vai ser buscar recursos a fundo perdido para a construção das estações. Financiamento, segundo ele, é mais difícil por conta da condição financeira do município.
A prioridade, inclusive, deve ser a estação do bairro Fátima, a maior das três projetadas, caso não seja possível construir todas simultaneamente. Além disso, as novas EPIs devem adotar o modelo aberto, diferentemente das atuais.
Isso significa que não haverá catracas para acessar a estação e a integração tarifária vai ocorrer por meio do cartão Caxias Urbano, já que 96% dos passageiros já utilizam o meio eletrônico.
Gestão das EPIs
Frizzo diz ainda que pretende negociar com a Visate a transferência da gestão das atuais EPIs. Atualmente, a responsabilidade pela estrutura é do município, que não tem dado conta de conter o vandalismo e a conservação estrutural.
A ideia é que a concessionária assuma o serviço por meio da própria equipe, como os fiscais, por exemplo. A mudança ainda precisa ser negociada.
Revisão dos pardais
O secretário já recebeu um relatório de um grupo de avaliação formado para revisar o funcionamento dos controladores de velocidade nas vias municipais. A revisão significa que até mesmo o posicionamento de alguns aparelhos pode ser ajustado.
A expectativa é de que sugestões de ajustes sejam encaminhadas ao prefeito Adiló Didomenico e ao Conselho de Mobilidade num prazo entre 15 e 20 dias. Frizzo afirma que pretende submeter decisões ao colegiado com mais frequência, embora o colegiado seja apenas consultivo.
A pasta também já recebeu uma cópia do projeto de lei da bancada do PCdoB, que propõe a anulação das multas aplicadas pelos dispositivos. O secretário diz ter dúvidas quanto à legalidade da medida, mas promete encaminhar para análise jurídica.