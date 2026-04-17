MP arquiva processo que recomendava retirada do túnel de LED da Av. Júlio, em Caxias

Aceitação da população também pesou para a decisão. Porthus Junior / Agencia RBS

Pouco mais de dois meses depois de notificar a prefeitura de Caxias, o Ministério Público (MP) arquivou o inquérito civil que recomendava a retirada do túnel de LED da Av. Júlio de Castilhos. A decisão foi oficializada nesta quinta-feira (16).

Ao longo do período de análise foram realizadas reuniões e o município encaminhou projetos e documentos que embasaram a instalação da estrutura. Na avaliação da promotora Janaína De Carli dos Santos, o material comprova que a estrutura não oferece risco à segurança, especialmente no combate a incêndios e que existe um protocolo operacional junto ao 5º Batalhão de Bombeiro Militar (5º BBM).

Outra conclusão é de que o projeto foi desenvolvido por profissionais habilitados e que não houve dano irreversível ao patrimônio histórico, seja do ponto de vista visual ou simbólico. A receptividade da estrutura pela população também pesou. Na decisão, a promotora afirma que "esse aspecto tem que ser considerado, pois ressignifica o espaço histórico e é absolutamente compatível com a função social da cidade".

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Apesar disso, o documento não deixa de fazer observações importantes, como o excesso de postes metálicos no canteiro central e o atraso do município em levar o projeto para análise do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural (Compahc). Quanto a isso, inclusive, o município se comprometeu a submeter ao Compahc com antecedência o projeto de ampliação da estrutura.