Morre o ex-vereador de Farroupilha Ildo Dal Soglio; veja destaques da política

Morreu na manhã desta segunda-feira (20) o ex-vereador de Farroupilha Ildo Dal Soglio, conhecido como Ildo Carteiro.

Ildo atuou como suplente nas Legislaturas de 2005 e 2009 e foi eleito vereador em 2013, como o quarto mais votado. O nome utilizado na urna fazia referência à profissão que exercia.

A Câmara de Farroupilha manifestou pesar pela morte e cancelou a sessão ordinária prevista para esta segunda-feira.

Escola cívico-militar em Nova Prata

Nova Prata lança, na próxima quinta-feira (23), a primeira escola a adotar o modelo cívico-militar na cidade. Será a Escola Municipal Cívico-Militar de Ensino Fundamental Prefeito Nagib Stella Elias.

O ato vai ocorrer na própria instituição, que fica na Rua Tiradentes, 21, bairro Santa Cruz, às 17h30min. O senador Hamilton Mourão (Republicanos) estará presente.