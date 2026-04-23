Mobilização indica que táxi-lotação não é irrelevante, e prefeitura de Caxias muda o tom

Ou ocorreu uma falha na comunicação inicial ou houve um readequação de rota por parte da Secretaria de Trânsito. O fato é que, nesta quinta-feira (23), o tom em relação ao futuro dos táxi-lotação mudou. O que vinha sendo tratado como fim do serviço, passou a ser explicado como o fim das atuais permissões com os operadores das vans para que o modelo seja readequado.
O secretário de Trânsito, Elói Frizzo, chegou a dizer que o objetivo é manter o serviço, a partir de uma remodelação. Existem, segundo ele, mais de uma opção em estudo, que podem envolver licitação ou outra forma de contratação.
Há uma semana, quando o Conselho Municipal de Mobilidade, analisou o tema, o comunicado divulgado pela prefeitura falava em "extinção do táxi-lotação". Integrantes do conselho também concluíram que não estava na mesa uma reavaliação imediata.
A situação atual do táxi-lotação é insustentável devido à precariedade dos veículos, à insegurança jurídica e ao descumprimento da legislação. A começar pela tarifa, que deveria estar na casa de R$ 10,80 para atender à cláusula que determina valor 20% maior em relação à tarifa técnica do ônibus.
A tendência é que um serviço reformulado pratique esse valor, que se equipara a uma corrida de aplicativo. Fica, nesse caso, o desafio de tornar a lotação mais atrativa que o transporte individual.
Apesar disso, a disposição de tentar resgatar o serviço é uma boa notícia para a cidade. A demanda atual pode ser residual comparado ao universo do transporte em Caxias, mas a mobilização dos passageiros indica que talvez o modal não tenha a "irrelevância social" apontada no parecer da técnico da secretaria.
Reunião no Cruzeiro e debate na Câmara
Moradores do bairro Cruzeiro se reuniram na noite desta quarta-feira (22) no centro comunitário para debater o movimento envolvendo o táxi-lotação.
Entre os participantes, era unânime o entendimento pela manutenção do serviço. As vereadoras Andressa Marques (PCdoB) e Rose Frigeri (PT) também participaram.
Na manhã desta quinta-feira (23), durante a discussão do pedido de informações a respeito do tema, proposta pelo vereador Capitão Ramon e aprovada por unanimidade, a oposição cobrou uma reformulação para adequar o sistema à legislação.
Já a base governista argumentou que o objetivo é estudar novas alternativas e que os problemas com os "azuizinhos" se arrastam há muito tempo.
O que diz o Planmob
O Plano de Mobilidade (Planmob), aprovado no fim de 2023, já recomendava a extinção dos táxi-lotação, com reforço em linhas que atendem os bairros Ana Rech e Rio Branco. Uma das razões apontadas no estudo é de que as linhas se sobrepõem ao transporte coletivo, ou seja, uma concorre com a outra.
Apesar da indicação, em 2024 o então secretário de Trânsito, Alfonso Willembring, hoje adjunto da pasta, planejava um serviço alternativo, com chamada via aplicativo. Assim como outras ações de mobilidade, os apontamentos do Planmob são uma recomendação e não obrigação.