Mobilização indica que táxi-lotação não é irrelevante, e prefeitura de Caxias muda o tom

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Idade atual dos veículos descumpre o determinado na legislação. Porthus Junior / Agencia RBS

Ou ocorreu uma falha na comunicação inicial ou houve um readequação de rota por parte da Secretaria de Trânsito. O fato é que, nesta quinta-feira (23), o tom em relação ao futuro dos táxi-lotação mudou. O que vinha sendo tratado como fim do serviço, passou a ser explicado como o fim das atuais permissões com os operadores das vans para que o modelo seja readequado.

O secretário de Trânsito, Elói Frizzo, chegou a dizer que o objetivo é manter o serviço, a partir de uma remodelação. Existem, segundo ele, mais de uma opção em estudo, que podem envolver licitação ou outra forma de contratação.

Há uma semana, quando o Conselho Municipal de Mobilidade, analisou o tema, o comunicado divulgado pela prefeitura falava em "extinção do táxi-lotação". Integrantes do conselho também concluíram que não estava na mesa uma reavaliação imediata.

A situação atual do táxi-lotação é insustentável devido à precariedade dos veículos, à insegurança jurídica e ao descumprimento da legislação. A começar pela tarifa, que deveria estar na casa de R$ 10,80 para atender à cláusula que determina valor 20% maior em relação à tarifa técnica do ônibus.

A tendência é que um serviço reformulado pratique esse valor, que se equipara a uma corrida de aplicativo. Fica, nesse caso, o desafio de tornar a lotação mais atrativa que o transporte individual.

Apesar disso, a disposição de tentar resgatar o serviço é uma boa notícia para a cidade. A demanda atual pode ser residual comparado ao universo do transporte em Caxias, mas a mobilização dos passageiros indica que talvez o modal não tenha a "irrelevância social" apontada no parecer da técnico da secretaria.

Reunião no Cruzeiro e debate na Câmara

Reunião ocorreu na noite de quarta. Everton Silveira / Divulgação

Moradores do bairro Cruzeiro se reuniram na noite desta quarta-feira (22) no centro comunitário para debater o movimento envolvendo o táxi-lotação.

Entre os participantes, era unânime o entendimento pela manutenção do serviço. As vereadoras Andressa Marques (PCdoB) e Rose Frigeri (PT) também participaram.

Na manhã desta quinta-feira (23), durante a discussão do pedido de informações a respeito do tema, proposta pelo vereador Capitão Ramon e aprovada por unanimidade, a oposição cobrou uma reformulação para adequar o sistema à legislação.

Já a base governista argumentou que o objetivo é estudar novas alternativas e que os problemas com os "azuizinhos" se arrastam há muito tempo.

O que diz o Planmob

O Plano de Mobilidade (Planmob), aprovado no fim de 2023, já recomendava a extinção dos táxi-lotação, com reforço em linhas que atendem os bairros Ana Rech e Rio Branco. Uma das razões apontadas no estudo é de que as linhas se sobrepõem ao transporte coletivo, ou seja, uma concorre com a outra.