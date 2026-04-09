Mecanismo do Marco do Saneamento poderia autorizar possível interferência do Estado no Samae, diz entidade

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Criação de microrregiões poderia retirar autonomia do município, mas entendimento não é unânime. Samae / Divulgação

Desde que o temor de uma eventual privatização do Samae por parte do Estado voltou a ganhar força, na semana passada, por conta do anúncio do programa RS Saneamento, a principal dúvida ouvida pela coluna era como poderia ser possível o Piratini intervir em uma autarquia municipal.

Uma possível explicação surgiu nesta quinta-feira (9) na Câmara de Caxias com a participação de representantes da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae).

O secretário executivo e advogado da entidade, Francisco Lopes, afirmou que a utilização de um mecanismo de regionalização do serviço, previsto no Marco do Saneamento, poderia autorizar o Estado a inserir unilateralmente o Samae no RS Saneamento. A lei federal prevê modelos diferentes de regionalização do serviço, como unidades regionais, blocos ou microrregiões.

No processo de privatização da Corsan, o Estado criou duas unidades regionais. Uma para municípios atendidos pela empresa e outro para cidades com outros serviços responsáveis. As unidades regionais, segundo Lopes, mantêm a autonomia municipal.

Para o RS Seguro, porém, a projeção do Estado é encaminhar à Assembleia Legislativa (ALRS), um projeto de lei criando a Microrregião Única de Saneamento para inserir os municípios não atendidos pela Corsan. No entendimento da Assamae, o modelo de microrregião poderia retirar autonomia dos municípios, abrindo caminho para a interferência no Samae sem que a prefeitura ou a Câmara pudessem impedir.

— Automaticamente tira a competência da Câmara de decidir sobre um assunto, que é de interesse local, e tira a competência do prefeito — observa Lopes.

O texto do projeto de lei, contudo, ainda não é conhecido, e a Secretaria da Reconstrução Gaúcha disse em nota que o processo está em fase inicial e será tratado junto aos municípios.

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Entendimento não é unânime

Apesar da preocupação, esse entendimento jurídico não é unânime. Contrário às privatizações e ao projeto RS Saneamento, o deputado estadual Pepe Vargas (PT) não acredita que o Estado tenha poder unilateral de privatizar a autarquia, caso o projeto seja aprovado na Assembleia. Para ele, isso só poderia ocorrer com a anuência do município, o que certamente não ocorrerá.

Carlos Búrigo (MDB), deputado suplente que saiu da Assembleia nas últimas semanas por conta das desincompatibilizações, também entende que o Estado não poderia fazer nenhum movimento unilateral para intervir na autarquia. Ele também se posiciona contrário a uma privatização da autarquia por entender que ela é superavitária e presta um bom serviço.

Já o deputado Neri, O carteiro (PSD) disse que é contrário a qualquer hipótese de privatização do Samae.

— A polêmica surgiu a partir de uma distorção proposital criada para confundir a população e, sejamos claros, para fazer demagogia em busca de votos. O que existe, de acordo com informações do governo do Estado, é um estudo para criar uma proposta de contratação dos serviços de água e esgoto para auxiliar os municípios não atendidos pela Corsan/Aegea. O objetivo é cumprir as metas do Marco Legal do Saneamento, que é uma lei federal. Contudo, o principal é: a decisão de participar será de cada município. Ou seja, caso seja apresentado um modelo a Caxias do Sul, a qualquer tempo, tendo em vista que o Samae é uma empresa pública municipal, caberá à prefeitura e à Câmara de Vereadores decidir — explicou o parlamentar.

A coluna também tentou buscar a opinião do deputado Cláudio Branchieri (PL). Em caso de manifestação, o espaço será atualizado.

Sindiserv também se posiciona

Se somando às mobilizações da Câmara, com a criação de frente parlamentar e moção, da prefeitura e do próprio Samae, o Sindicato dos Servidores (Sindiserv) também se manifestou nesta quinta-feira (9) em defesa do Samae público.