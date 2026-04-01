Marco do Turismo é aprovado em comissão e vai para o plenário da Assembleia; veja destaques da política 

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Tema será analisado pelo plenário da Assembleia. Raul Pereira / ALRS / Divulgação

A Comissão de Economia, Trabalho, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa (ALRS) aprovou, nesta quarta-feira (1º), o parecer favorável ao Marco Legal do Turismo Gaúcho. Com isso, a PEC do EstruTUR-RS, de autoria do deputado Guilherme Pasin (PP), fica apta a ser incluída na pauta do plenário nas próximas semanas, onde precisará passar por dois turnos de votação, com mínimo de 33 votos em cada um.

A proposta transforma o turismo em política permanente de Estado, garante status constitucional ao Fundo de Desenvolvimento do Turismo (Fundetur) — com previsão de cerca de R$ 250 milhões anuais — e autoriza a criação de Distritos e Estâncias Turísticas e Municípios de Interesse Turístico.

A PEC busca ampliar investimentos, segurança jurídica e coordenação entre Estado, municípios e iniciativa privada em um setor que hoje responde por cerca de 4,5% do PIB gaúcho, abaixo da média nacional.

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Carreta da Saúde encerra atendimentos

Carreta ficou em Caxias por um mês. Alexia Casara / Divulgação

A Carreta da Saúde da Mulher permitiu a realização de 919 exames na passagem por Caxias. A unidade móvel do programa Agora tem Especialistas, do Ministério da Saúde, encerrou os atendimentos na última sexta-feira (27), após 25 dias úteis instalada na Praça das Feiras.

Foram atendidas pacientes de Caxias e de municípios da região, como Jaquirana, Bom Jesus, Vacaria, Farroupilha, Bom Princípio e Monte Belo do Sul. A ação ofereceu exames como mamografias e ecografias transvaginais, pélvicas e mamárias, com todas as pacientes passando também por consulta médica.

Dose no braço

Pepe se vacinou no lançamento do Vacina Caxias. Bruno Lemos / Divulgação

Além de Alceu Barbosa Velho (PDT), o deputado Pepe Vargas (PT) foi outro ex-prefeito de Caxias a aproveitar o início da campanha de vacinação contra a gripe para garantir a dose.

Pepe participou da abertura do Vacina Caxias, no último sábado (28), e foi inclusive citado pelo prefeito Adiló Didomenico, que lembrou da formação do deputado em Medicina. Pepe classificou a vacinação como "um ato de cuidado coletivo".

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Nova previsão para a TV Câmara é em maio

O lançamento do sinal aberto da TV Câmara, que tinha a previsão mais recente para abril, agora é esperado para o mês seguinte. As equipes do Legislativo ainda trabalham em questões técnicas para o início das transmissões.

A antena já foi instalada no topo do edifício Jotace, no Centro, e precisa estar interligada ao prédio da Câmara por fibra óptica. Quando for confirmada a data para o início das transmissões, deve ser realizado um evento para anúncio da nova programação. O canal aberto vai transmitir, simultaneamente, as TVs Câmara, Assembleia, Câmara dos Deputados e Senado.

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Ultimato

A prefeitura de Flores da Cunha endureceu o tom diante das falhas recorrentes no abastecimento de água. O governo municipal encaminhou, nesta semana, ofícios à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Agesan) e à Corsan, cobrando providências imediatas e mais efetivas para solucionar os problemas enfrentados pela população.

À Agesan, o pedido é pela abertura de processo administrativo, com apuração das ocorrências e revisão das penalidades à concessionária. À Corsan, foi cobrada apresentação de plano de ação com cronograma, reforço de equipes, intensificação das manutenções e medidas emergenciais.

As interrupções atingem bairros como União, Videiras, São Gotardo, Pérola, Aparecida e São José, entre outros, e também há registros de vazamentos em diferentes pontos da cidade.

A Corsan admitiu no início do mês que tem enfrentado problemas na cidade em função da mudança de estrutura e de pessoal por conta da privatização da companhia, mas que tem atuado para resolver as pendências.

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Reforço estrutural

Confirmação ocorreu durante de viagem de Bortola a Brasília. Divulgação / Divulgação

A Brigada Militar (BM) e a Guarda Municipal vão receber R$ 1,1 milhão para a aquisição de novas viaturas, para reforço do policiamento ostensivo em Caxias. Outro montante de R$ 1 milhão será aplicado na compra de um micro-ônibus para o 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), ampliando a estrutura de apoio às operações e ao deslocamento de efetivos.

A saúde também vai receber recursos, um total de R$ 2 milhões. Desse valor, R$ 1,7 milhão será destinado ao custeio geral do Hospital Virvi Ramos, enquanto R$ 300 mil garantirão a realização de cirurgias eletivas pela Secretaria Municipal da Saúde. Os recursos foram assegurados a partir de articulações do vereador Bortola (PP), junto aos deputados federais Maurício Marcon (PL), Covatti Filho (PP) e ao senador Luis Carlos Heinze (PP).

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Caminhão para agricultura familiar

A Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul (Caaf) recebeu R$ 400 mil para a compra de um caminhão para reforçar a logística e ampliar a distribuição da produção agrícola na região. A iniciativa busca dar mais eficiência ao escoamento dos alimentos produzidos por agricultores locais.

O investimento será viabilizado por meio de emenda parlamentar destinada pela deputada federal Denise Pessôa (PT). A Caaf reúne 354 associados de municípios como Caxias, Nova Petrópolis e São José dos Ausentes.