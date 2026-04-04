André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Análise

Mais do que intenção, a municipalização da BR-116, em Caxias, será inevitável

Desenvolver e construir nova rodovia alternativa será o maior desafio de articulação política dos próximos anos

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