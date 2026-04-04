Mais do que intenção, a municipalização da BR-116, em Caxias, será inevitável

Rodovia recebe basicamente trânsito local e ainda assim tem gargalos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em meio às conversas entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a prefeitura de Caxias para uma permuta de área para instalar o policiamento em Vila Cristina, voltam à roda discussões sobre uma possível municipalização do trecho urbano da BR-116.

Como mostra a reportagem do jornalista Luca Roth, o município demonstra disposição de, no futuro, assumir a gestão total do trecho. A explicação é simples: há muito tempo a BR-116 deixou de ser uma rodovia e se tornou a perimetral leste da cidade, como destacado pelo chefe da PRF, Jonatas Josué Nery.

A rodovia sequer tem um trânsito de passagem intenso. Ou seja, é basicamente fluxo local, o que ajuda a explicar a ausência de acidentes graves no acesso ao bairro Planalto, mesmo com o gargalo existente, que obriga os veículos a aguardar sobre a pista para a conversão à esquerda. Todos já conhecem o problema no ponto.

Mais do que intenção, portanto, a municipalização da BR-116 será inevitável em algum momento. A questão é justamente quando. Para que a rodovia assuma de vez as funções de avenida que se tornou na prática, é preciso que outra estrada a substitua. Aí entra o que talvez seja o principal desafio de articulação política dos próximos anos para a região, ao menos em termos de infraestrutura.

A contratação do estudo da rodovia alternativa à BR-116, anunciado no início do ano, é o primeiro passo de muitos necessários, mas é um começo. Trata-se, porém, de uma obra bilionária e o histórico de grandes intervenções na Serra não é favorável. É preciso atuar intensamente desde já para que os recursos necessários sejam viabilizados, ainda que com participação privada.