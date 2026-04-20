"Irrelevância social", "perdeu a função": o que dizem os pareceres que embasam o fim do táxi-lotação em Caxias

Ler resumo

Atualmente, há apenas oito veículos em operação na cidade. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A coluna teve acesso aos pareceres da Secretaria de Trânsito e da Advocacia Geral do Município (AGM) que recomendaram a extinção do serviço de táxi-lotação em Caxias do Sul. Os documentos serviram de base para a aprovação unânime do Conselho Municipal de Mobilidade, na última quinta-feira (16), para o fim do serviço de "azuizinhos".

As análises apontam que o serviço perdeu a função original de ser um intermediário entre o transporte individual e o coletivo, mais confortável e com tarifa mais cara.

Atualmente, conforme os pareceres, as linhas em circulação se sobrepõem a roteiros já existentes no transporte coletivo tradicional, que oferece "mais frequência e integração". A Secretaria e a AGM apontam descumprimentos da legislação, como veículos de 17 a 19 anos em circulação (a idade máxima é de três anos), ausência de acessibilidade e tarifa mais baixa que o transporte coletivo. O valor deveria ser na casa de R$ 10, mas está em R$ 6.

Outro fator apontado é o esvaziamento do serviço com a chegada e consolidação dos aplicativos de transporte. A estimativa é de que cerca de 1,6 mil passageiros utilizem as vans por dia, o que é considerado pelos órgãos uma "demanda residual".

O Ministério Público (MP) havia instaurado um inquérito civil para apurar a precariedade do serviço. Além disso, o próprio Plano de Mobilidade (Planmob) recomenda o fim dos táxis-lotação.

No entendimento da Secretaria de Trânsito, o serviço está em situação de "descumprimento legal, inviabilidade técnica, fragilidade econômica e irrelevância social". Além disso, o parecer diz tratar-se de um "resquício de modelo transitório que já cumpriu sua função histórica".

Leia Mais Serviço de táxi-lotação em Caxias do Sul será extinto

Conversa

A direção da Associação Caxiense de Táxi-Lotação (ACTL) e o secretário de Trânsito, Elói Frizzo, se reuniram na última sexta-feira para tratar do assunto. O presidente da entidade, Everton Silveira, pretende manter o serviço ou pelo menos estender o prazo para que as linhas deixem de circular.