Inauguração de fonte não conclui revitalização da Estação Férrea de Caxias

A inauguração da fonte luminosa na Estação Férrea, marcada para esta quinta-feira (9), é uma das etapas mais aguardadas da revitalização da área e promete ser um elemento de interação com os frequentadores, especialmente em dias quentes.
A entrega do equipamento, porém, não representa a conclusão de todas as obras. Além do piso tátil ainda pendente, falta a recuperação do antigo terminal graneleiro e uma escadaria com mirante, todos na extremidade da área junto à Rua Marechal Floriano. Nesse ponto, já foi executado um acesso de veículos.
O secretário adjunto de Planejamento, Antônio Feldmann, diz que está se verificando trâmites de repasses de recursos, mas as intervenções devem ocorrer ainda dentro dos contratos atuais.
Em março, a prefeitura também encaminhou à União o pedido para que a área de toda a linha férrea que passa por Caxias seja doada ao município. Atualmente, o terreno conta com uma cessão de uso, com a contrapartida de que a prefeitura revitalize o espaço.