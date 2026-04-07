Inauguração de fonte não conclui revitalização da Estação Férrea de Caxias

A atração está dentro do projeto de revitalização da Estação Férrea. Divulgação / Seplan

A inauguração da fonte luminosa na Estação Férrea, marcada para esta quinta-feira (9), é uma das etapas mais aguardadas da revitalização da área e promete ser um elemento de interação com os frequentadores, especialmente em dias quentes.

A entrega do equipamento, porém, não representa a conclusão de todas as obras. Além do piso tátil ainda pendente, falta a recuperação do antigo terminal graneleiro e uma escadaria com mirante, todos na extremidade da área junto à Rua Marechal Floriano. Nesse ponto, já foi executado um acesso de veículos.

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O secretário adjunto de Planejamento, Antônio Feldmann, diz que está se verificando trâmites de repasses de recursos, mas as intervenções devem ocorrer ainda dentro dos contratos atuais.