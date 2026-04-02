Hiago Morandi assina filiação ao partido Novo nesta quinta-feira

O vereador de Caxias do Sul Hiago Morandi (PL) assina nesta quinta-feira (2) filiação ao partido Novo. A transferência foi definida na terça-feira (31) após articulações dos deputados federais Marcel Van Hattem (Novo) e Nikolas Ferreira (PL).
A saída de Hiago do PL já era dada como certa em função de desavenças com a a atual direção do partido na cidade e também pelas pretensões do vereador de se candidatar a deputado federal. Até então, porém, as articulações envolviam a transferência ao Republicanos. A decisão de ingressar no Novo ocorreu a pedido de Nikolas Ferreira, aliado de Hiago, e envolve articulações nacionais conduzidas pelo parlamentar.
Apesar da janela para mudança partidária ainda estar aberta, ela não envolve vereadores, já que o cargo não está em disputa nas eleições deste ano. Por conta disso, a saída de Hiago do PL dependia de anuência da direção do partido, que foi concedida nesta quarta-feira (1).
Com a mudança, a bancada do partido Novo na Câmara de Caxias passa a contar com dois integrantes, com a liderança de Sandra Bonetto. Embora a vereadora se defina como independente, Hiago deve se manter na oposição. O posicionamento é mais fácil de ser adotado com o ingresso no Novo, já que o Republicanos integra a base do governo Adiló.