Hiago Morandi assina filiação ao partido Novo nesta quinta-feira

Hiago Morandi é vereador. Vitor Ló/Câmara Caxias / Divulgação

O vereador de Caxias do Sul Hiago Morandi (PL) assina nesta quinta-feira (2) filiação ao partido Novo. A transferência foi definida na terça-feira (31) após articulações dos deputados federais Marcel Van Hattem (Novo) e Nikolas Ferreira (PL).

A saída de Hiago do PL já era dada como certa em função de desavenças com a a atual direção do partido na cidade e também pelas pretensões do vereador de se candidatar a deputado federal. Até então, porém, as articulações envolviam a transferência ao Republicanos. A decisão de ingressar no Novo ocorreu a pedido de Nikolas Ferreira, aliado de Hiago, e envolve articulações nacionais conduzidas pelo parlamentar.

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Apesar da janela para mudança partidária ainda estar aberta, ela não envolve vereadores, já que o cargo não está em disputa nas eleições deste ano. Por conta disso, a saída de Hiago do PL dependia de anuência da direção do partido, que foi concedida nesta quarta-feira (1).