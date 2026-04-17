Fantinel tem autorização para deixar o PL e pode ir para o Republicanos; veja destaques da política

Ulisses Castro / Agencia RBS

O vereador Sandro Fantinel já tem a anuência para deixar o PL. A saída já vinha sendo construída e o documento foi assinado pelo presidente municipal do partido, Maurício Marcon, e pelo mandatário estadual, Giovani Cherini.

Fantinel diz que pretende decidir no fim de semana a sigla a que irá se filiar. Nos bastidores, fala-se em conversas avançadas com o Republicanos. A data para filiação ao novo partido não está definida.

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O vereador dizia procurar um partido que proporcione autonomia e segurança. A mudança, segundo ele, é para minimizar o que chamou de "momento conturbado" que vive. Uma referência aos desdobramentos que ainda existem em função da declaração a respeito dos baianos.

A saída de Fantinel será a segunda baixa da bancada do PL na Câmara em pouco tempo, já que Hiago Morandi trocou o partido pelo Novo no início do mês. Com isso o partido ficará com Daiane Mello, Pedro Rodrigues e Capitão Ramon. Se a ida do vereador ao Republicanos se confirmar, a bancada da sigla também ficará com três cadeiras e se tornará, ao lado de PT e PL, uma das maiores da Câmara.

A troca de partido pode ocorrer neste momento porque Fantinel não será candidato nas eleições de outubro. Para isso, no entanto, a anuência do PL era obrigatória por exigência da legislação.

Parque automotivo em Forqueta (ou não)

O vereador Pedro Rodrigues (PL) ocupou a tribuna da Câmara nesta semana para anunciar que a destinação de uma área do Jockey Clube para a implantação do Parque Automotivo. Segundo ele, o espaço terá 23,5 hectares e receberá também um parque urbano em torno da pista de arrancada.

A prefeitura admite que avalia a área do Jockey, mas afirma que ela é uma alternativa entre várias que são estudadas. O martelo, portanto, ainda não foi batido.

Para lembrar: em julho do ano passado, chegou a ser anunciada uma área às margens da Rota do Sol, no bairro Santa Fé para a implantação do parque. A escolha na época, ocorreu em função da inviabilidade da implantação junto ao Parque Rural, em Vila Seca.

Sindiserv participa de ato em Brasília

Ato ocorreu na última quarta-feira (15). Acervo Sindiserv / Divulgação

Na última quarta-feira (15), um dia depois do governo Lula encaminhar ao Congresso o projeto que prevê o fim da escala 6x1, com redução da jornada sem corte salarial, entidades sindicais ocuparam as ruas de Brasília. O ato teve o objetivo de pressionar o Congresso pela aprovação do texto. O Sindicato dos Servidores de Caxias (Sindiserv) participou com uma delegação de diretoras e diretores.