Falas de Fantinel contra reivindicações femininas geram incômodo público em colegas; veja destaques da política

Augusto Martins/Câmara Caxias / Divulgação

O incômodo de vereadores em relação às declarações do vereador Sandro Fantinel (PL) contrárias à pauta das mulheres têm ficado mais evidente nos últimos dias. Na sessão desta quarta-feira (15), o Claudio Libardi (PCdoB) revelou que diversos parlamentares têm alertado Fantinel a respeito de falas esdrúxulas em relação às causas femininas.

A declaração de Libardi ocorreu após Fantinel fazer críticas à vereadora Andressa Marques (PCdoB), a quem se referiu como "uma simples vereadora caloura de primeiro mandato, com um ano e meio de mandato, falando e atacando um vereador de segundo mandato, que tem idade para ser o seu pai".

A fala de Fantinel foi em resposta a um pronunciamento de Andressa na última semana repudiando as declarações do vereador do PL. Praticamente no mesmo momento em que uma mulher era baleada dentro de um carro na BR-116, em Caxias, Fantinel comemorava a retirada do projeto de lei que criminaliza a misoginia da pauta da Câmara dos Deputados.

Indignada, Andressa disse que irá denunciar o vereador à Comissão de Ética. Na sessão desta quarta, ela reiterou a intenção e disse que o documento está pronto.

Visita gera questionamento

A Câmara de Farroupilha encaminhou ao Executivo um pedido de informações a respeito de uma suposta visita do secretário de Gestão e Governo, Thiago Galvan, ao vereador Mauricio Bellaver (PL) no Presídio Regional de Caxias do Sul, a chamada Pics. O documento, assinado pelo vereador Juliano Baumgarten (PSB), afirma que o encontro ocorreu no dia 6 de abril.

Na declaração em que admitiu a expulsão de Bellaver do PL por conta da prisão por descumprimento de medida protetiva, o presidente estadual do partido, Giovani Cherini, disse que um advogado da sigla foi até a penitenciária para questionar se o vereador renunciaria ao cargo. A resposta, na ocasião, foi negativa.

A oposição quer saber se o advogado mencionado por Cherini é Thiago Galvan, que está licenciado da profissão por estar à frente da secretaria. O pedido de informações questiona em que condições a visita ocorreu (se como secretário, advogado ou visitante comum), se foi em horário de expediente e o objetivo do comparecimento.

O Executivo tem 30 dias para encaminhar resposta. Também foram solicitadas informações à direção do presídio. Bellaver foi libertado na última sexta-feira (10).

Novo passo para a Rodovia Raul Randon

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (14) o projeto de lei que denomina a BR-116, entre Caxias e a divisa com Santa Catarina, como "Rodovia Raul Anselmo Randon". De autoria do ex-deputado federal Giovani Feltes (MDB), tramitou em caráter conclusivo, sem necessidade de passar pelo plenário, e segue agora para o Senado.