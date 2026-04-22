Extinção do táxi-lotação começa a gerar reações na Câmara de Caxias; veja destaques da política

Ler resumo

Atualmente, há apenas oito veículos em operação na cidade. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A proposta de extinção dos táxis-lotação em Caxias não escapou do debate na primeira sessão da Câmara após o assunto vir à tona com a aprovação do Conselho Municipal de Mobilidade. E a maioria das manifestações foram contrárias à medida.

O tema foi levantado pelo vereador Cláudio Libardi (PCdoB), que destacou que o serviço é a única ligação direta entre regiões da cidade, como os bairro Ana Rech, Cruzeiro e Rio Branco, além do shopping Villagio e Universidade de Caxias do Sul (UCS). A vereadora Daiane Mello (PL) também defendeu a permanência do serviço.

Deslocamentos para esses pontos também são possíveis pelo transporte coletivo tradicional, mas em muitos casos envolve a integração nas estações de transbordo. Uma reunião estava marcada para a noite desta quarta-feira (22) com os moradores do bairro Cruzeiro para tratar do assunto.

O vereador e ex-secretário de Trânsito, Elisandro Fiúza (Republicanos), disse que desde 2014 há um procedimento do Ministério Público para tratar da renovação da frota, o que não ocorreu.

Aliás

Está na pauta da sessão da Câmara desta quinta-feira (23) um pedido de informações em regime de urgência a respeito da extinção do táxi-lotação. A solicitação é do vereador Capitão Ramon (PL).

Entre os questionamentos estão se houve consulta pública a respeito da medida, o que será adotado para suprir a demanda e se haverá algum modal alternativo.

Caso o pedido seja aprovado, o Executivo terá 30 dias para responder.

Defesa unânime do Samae

O tema da possível privatização do Samae uniu a Câmara de Caxias e a maior demonstração deve ocorrer nesta quinta-feira (23) com a votação de duas propostas relacionadas ao assunto. A primeira é uma moção de repúdio à privatização da autarquia, proposta pela bancada do PT e assinado, ao todo, por 21 parlamentares.

Também está prevista a votação da criação de uma frente parlamentar em Defesa do Samae. O texto é assinado por todas as bancadas.

Leia Mais Sem mencionar projeto do Estado, Adiló defende Samae municipal em artigo

Acesso a Monte Bérico

Sinaleiras serão removidas com duplicação. Engefoto/CSG/divulgação / Reprodução

Representantes de moradores de Monte Bérico farão pronunciamento na sessão da Câmara de Caxias nesta quinta-feira (23) para abordar o projeto de reformulação do acesso à localidade com a duplicação da RS-122.

A comunidade defende a manutenção dos semáforos na rodovia, em vez da rotatória alongada que está prevista. O temor é de que haja o retorno de acidentes graves, comuns no passado.

A CSG diz que o novo dispositivo vai dar conforto e segurança às manobras. Representantes da concessionária já receberam integrantes da comunidade para explicar a mudança, mas deixaram claro que o projeto não deve ser alterado porque mudanças significativas levariam tempo.

Eventuais ajustes no futuro, porém, não são descartados. Integrantes do movimento não se convenceram e por isso seguem mobilizados.

Reorganização

A Codeca está reavaliando todos os roteiros de coleta de lixo na cidade. A revisão tem o objetivo de otimizar o uso da frota e outras questões operacionais não detalhadas pela companhia. Ainda não há prazo para a finalização do trabalho.

Embora tenha renovado parte da frota, a coleta de lixo tem sido uma das principais dificuldades da empresa nos últimos anos, muito em função da depreciação da frota, que obriga a retirada de circulação de caminhões para manutenção.

Raio-x estragado

O aparelho de raio-x da UPA da Zona Norte está estragado há cerca de um mês. A situação foi revelada pelo vereador Lucas Caregnato (PT). A paralisação tem obrigado pacientes a se deslocarem até a UPA Central para a realização de exames, o que, segundo parlamentar, tem atrasado diagnósticos e comprometido o atendimento.

A Secretaria da Saúde confirma que o equipamento está temporariamente indisponível por falha técnica ainda não identificada e informa que a manutenção é de responsabilidade da entidade gestora, o Instituto Ideas. Chamados técnicos foram abertos e o suporte do fabricante foi acionado, com visita prevista para esta semana, mas ainda sem prazo para restabelecimento.