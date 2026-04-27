Ex-vereador Zoraido Silva é mais uma voz em defesa da permanência dos táxis-lotação em Caxias; veja destaques da política

Apenas oito vans de táxi-lotação estão em circulação. Porthus Junior / Agencia RBS

O ex-vereador Zoraido Silva tem sido uma das vozes em defesa do táxi-lotação desde que o Conselho de Mobilidade de Caxias aprovou parecer do município pela extinção do serviço.

Zoraido foi o autor de um projeto de emenda à Lei Orgânica para permitir a criação do modal em 1990 e articulou com o Executivo o envio de um projeto para efetivamente implantar as lotações em 1997.

"No mínimo, é falta de conhecimento, falta de respeito com a população", disse o ex-vereador, em publicação nas redes sociais.

A Câmara de Caxias fará uma audiência pública no próximo dia 7, às 19h. A reunião é organizada pela Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana (CTMU), presidida pelo vereador Bortola (PP).

"Lacração"

— Enquanto alguns fazem barulheira e lacração em rede social, a deputada Denise (Pessôa-PT) está nos ajudando a resolver os problemas da cidade.

A frase é do prefeito Adiló Didomenico no ato de assinatura, no último sábado (25), que autorizou o início da construção da quadra poliesportiva do loteamento Campos da Serra. O projeto recebeu recursos indicados por Denise.

O recado claramente tem como endereço a oposição, que tem usado fartamente as redes para publicação de vídeos, mas não só. Até mesmo páginas e perfis comerciais têm realizado publicações que a administração considera que extrapolam o limite da crítica.

A Procuradoria-Geral do Município (PGM), inclusive, foi acionada para denunciar um perfil que publicou um vídeo criado com inteligência artificial e que mostra Adiló dançando.