Empresa de Caxias é selecionada para construção de nova sede do Samae

Complexo terá prédio administrativo e outro operacional. Projeto de Samuel Dalpiaz Jaconi / Reprodução/Divulgação

Em que pese as polêmicas das últimas semanas, o Samae está, naturalmente, levando os próprios planos adiante, como a construção da nova sede. A Earqui Serviços de Arquitetura e Construções SA, com sede em Caxias, foi definida para executar a obra. A seleção da empresa ocorreu após o esgotamento de todos os prazos para recursos no processo licitatório.

A Earqui havia ficado em segundo lugar no certame, mas a primeira colocada foi desclassificada. Com a definição, a obra será executada pelo valor de R$ 46,3 milhões, 18% a menos em relação ao orçamento do edital. O trabalho tem duração estimada de dois anos e meio a partir da ordem de início, que ainda não tem data.

A nova sede terá um edifício administrativo de seis andares e outro prédio operacional, que abrigará os setores de Recursos Hídricos, Esgoto e Água. Também haverá um depósito e estacionamento para maquinário pesado. O complexo vai ficar no terreno que já pertence à autarquia, ao lado da agência do INSS.